Paçacı'dan 'aday' sorusuna: Cumhur İttifakı'nınki de belli değil

29 Aralık 2021 Çarşamba, 15:17

İYİ Parti Genel Başkan yardımcıları Cihan Paçacı ve Metin Ergun, Konya'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Paçacı, partisinin il başkanlığında düzenlediği toplantıda, İYİ Parti kurulduktan sonra Türkiye'de siyaset anlayışının değişmeye başladığını söyledi.

İYİ Parti'nin millete dayanan bir politika izlediğini ifade eden Paçacı, "Sayın Genel Başkanımızın politika yapma tarzı, yani vatandaşa bizzat gidip vatandaşın dertlerini, sıkıntılarını dinlemek ve çözümü de yine onlarla ortak bir şekilde gerçekleştirecek bir politika izlemesi, vatandaşımızın partimize olan teveccühünü arttırdı" dedi.

"ERDOĞAN KAYBEDECEĞİ SEÇİME GİRER Mİ?"

Paçacı, bir gazetecinin, "2022 yılının, seçim için uygun görülen bir tarih olduğunu ifade ediyorsunuz. Cumhur İttifakı'ndan 'Adayları yok' eleştirileri geliyor, nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Millet İttifakı'nın adayı belli değil, evet. Yani Cumhur İttifakı seçim tarihini açıklasın, bizim adayımızı da o zaman öğrenmiş olurlar. Peki Cumhur İttifakı'nın adayı belli mi? Cumhur İttifakı'nın adayı da belli değil. Yani herkes Recep Tayyip Erdoğan aday gibi düşünüyor. Bunu Sayın Devlet Bahçeli ifade etti ama Sayın Cumhurbaşkanı'ndan 'Ben adayım' sözünü duymadık. Acaba Sayın Erdoğan, kaybedeceği bir seçime girer mi?"

Metin Ergun da İYİ Parti'nin, Anadolu'yu karış karış gezerek sorunları yerinde tespit ettiğini dile getirdi.

Gittikleri şehirlerde sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiklerini ve görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Ergun, "Türkiye genelinde yürüttüğümüz bu gezilerde, esasında toplumun bütün kesimlerinin gerçek problemleri üzerinde duruyoruz. Yani onların değer yargılarıyla ilgili, kimlikleri, kişilikleriyle ilgili değil. Esnaf, çiftçi, memur, emekli, kiminle görüşür isek onların gerçek problemleri üzerinden siyaset yapmaya gayret sarf ediyoruz" diye konuştu.