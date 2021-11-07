Partiler anlaştı: Cumhurbaşkanı parti üyesi olmayacak

07 Kasım 2021 Pazar, 10:26

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, “İşte partilerin istediği Cumhurbaşkanı” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Öztürk yazısında, 6 partinin güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş çalışmalarına dikkat çekti.

Yazıda, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi toplantılarında Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin siyasi parti üyeliğinin sona erdirilmesi konusunda görüş ayrılığı olmadığı ifade edildi.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

"Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin siyasi parti üyeliğinin sona erdirilmesi konusunda siyasi partiler arasında hiçbir görüş ayrılığı olmadı.

Cumhurbaşkanının parti üyeliği sona erecek, görev süresi sona erince aktif siyasete dönemeyecek. Cumhurbaşkanının sadece sembolik ve törensel yetkilerinin olması öne çıkıyor.

İYİ Parti: Cumhurbaşkanı, Meclis'te en fazla milletvekiline sahip partinin milletvekili olan genel başkanına hükümet kurma görevi vermeli.

Gelecek Partisi: Cumhurbaşkanı Meclis içerisinden başbakanı atar ve hükümet kurma görevi verir.CHP: Cumhurbaşkanı parlamenter sistem gelenek ve ilkelerine bağlı kalarak Meclis içerisinden başbakanı atayacak ve hükümet kurma görevi verecek.

DEVA Partisi: Cumhurbaşkanı Meclis içerisinden başbakanı atar ve hükümet kurma görevi verir.

BAŞBAKANIN SEÇİLMESİ

İYİ Parti: Başbakan bakanlar kurulunun başıdır.Gelecek Partisi: Başbakan, bakanlar kurulunun başıdır. Yürütme organı içerisinde başbakan ve bakanlar kurulu güçlendirilir.

CHP: Başbakan, bakanlar arasında eşgüdüm sağlayıcı konumdadır.

DEVA Partisi: İstikrarlı bir yönetim sağlamak için Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulundan oluşan bir yürütme organı oluşturulur."