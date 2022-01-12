Polis adresleri bastı: IŞİD operasyonlarında çok sayıda gözaltı
Mersin'de polisin terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlediği operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik 300 polisin katılımıyla şafak operasyonu düzenledi.
Özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin destek verdiği 'Pençe-2' adı verilen operasyonda, IŞİD içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 10'u Suriyeli, 4'ü Iraklı, 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik, önceden belirlenen 19 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel içerikli yayın ve 30 bin ABD doları ele geçirildi.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, diğer 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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