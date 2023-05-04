Seçimler manipüle mi ediliyor? Prof. Dr. Kara: Manipülasyonun hedefi gençler

Yayınlanma: 04.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.05.2023 - 03:00

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs’ta “Cambridge Analytica” skandalını anımsatarak sosyal medya üzerinden seçmenlerin manipüle edilebileceğini gündeme taşıdı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İletişim Başkanlığı yöneticilerinden bazılarının dark web ile sanal ağlar için “anlaşma” yapmaya çalıştığını öne sürdü. Bu kamuoyunda seçim manipülasyonu tartışmalarını başlattı.

Konu hakkında Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Tolga Kara, “Kişisel verilerin iyi analiz edilmesi satın alma davranışlarından oy verme tercihine kadar bireylerin nasıl davrandığını tahmin etmeye yarar” dedi.

‘KİŞİYE ÖZEL’

Kara, “Sistem, kişisel verilerin yardımıyla ‘kişiye özel’ sahte içerikler üreterek bu içerikleri hedef bireylerin sosyal medya akışlarında gösterip oy tercihlerini manipüle etmek biçiminde çalışıyor” diye konuştu.

(Tolga Kara)



Cambridge Analytica’nın uyguladığı propaganda yönteminin şeffaf olmadığını söyleyen Kara sözlerine şöyle etti:

“Cambridge Analytica bir şirket olarak 2018’de feshedildi ama bireysel veriler üzerinden kişiye özel manipületif içerikler üreterek oy tercihlerini etkileme yöntemi bugün hâlâ işlerliğini sürdürüyor. İnsanların gördükleri içeriğin reklam mesajı mı yoksa bir propaganda içeriği mi olduğunu anlamaları oldukça zor. Türkiye derin bir siyasi kutuplaşmayla ayrışmış, bilgi akışının sınırlandırıldığı ve sansüre eğilimli bir ülke. Türkiye için şartlar propagandaya çok uygun. Bir seçmen manipülasyonu yapılacaksa hedeflenecek kesim ilk kez sandığa gidecek olan seçmenler olacaktır. Yapay zekâ ve deepfake gibi teknolojilerle bir sabah uyandığınızda adaylardan birinin kendisinden beklenmeyecek tarzda bir açıklama yaptığı videosunu görebilirsiniz. Bir süre sonra gerçek ortaya çıksa da ilk başta hızla yayılır ve etkili olur.”

BUNLARA DİKKAT!



Uzmanlar, manipülasyondan korunmak için neler yapılması gerektiğini anlattı: