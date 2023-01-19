Son Dakika... AKP'den Yükseköğretim Kanunu'na ilişkin yasa teklifi

Son dakika gelişmesi... AKP, Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören 11 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 15:01
Son Dakika... AKP'den Yükseköğretim Kanunu'na ilişkin yasa teklifi
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AKP, Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifini Meclis Başlanlığı'na sundu. 

AKP'nin sunduğu teklife göre;

Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi alanların 6 ay içinde bulunduğu üniversite tarafından ataması yapılabilecek. 

AKP'nin sunduğu kanun teklifinde MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulması da öngörülüyor. 

AYRINTILAR GELİYOR...


AKP Son dakika yükseköğretim kanunu

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