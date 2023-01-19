Son Dakika... AKP'den Yükseköğretim Kanunu'na ilişkin yasa teklifi
Son dakika gelişmesi... AKP, Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören 11 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
AKP, Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifini Meclis Başlanlığı'na sundu.
AKP'nin sunduğu teklife göre;
Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi alanların 6 ay içinde bulunduğu üniversite tarafından ataması yapılabilecek.
AKP'nin sunduğu kanun teklifinde MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulması da öngörülüyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
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