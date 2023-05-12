Son dakika... Erdoğan: Bugün Muharrem Bey'i aradım

Yayınlanma: 12.05.2023 - 23:07

Güncelleme: 13.05.2023 - 00:18

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İnce'nin, Kılıçdaroğlu'nun değil Erdoğan'ın telefonunu yanıtlaması ise dikkat çekti.

Erdoğan, katıldığı bir canlı yayında İnce'yi aradığını belirterek şunları söyledi:

"Ben özellikle bugün Muharrem Bey'i aradım. Kendisine bu süreçle ilgili, böyle bir şey, nasıl saldırı oldu diye bunları kendisiyle konuşayım istedim. Muharrem Bey'in bu kararının arkasında namuslu, haysiyetli insanların kabullenemeyeceği bazı saldırıların olduğunu, bugünkü görüşmemizden anlıyorum."

KILIÇDAROĞLU'NUN TELEFONUNU AÇMAMIŞ

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün katıldığı canlı yayında, Muharrem İnce'yi, Millet İttifakı tarafından Ankara'da düzenlenen mitinge davet etmek için aradığını, ancak ulaşamadığını bildirdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce önceki gün partisinin genel merkezi önünde yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini kamuoyuyla paylaşmıştı.