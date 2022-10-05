Son Dakika: Erdoğan ve Bahçeli'nin sürpriz görüşmesi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi saat 16.00'da Ankara'da evinde ziyaret etti.
Gündem içeriğine dair bilgi verilmeyen görüşmeye ait iki kare fotoğraf Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşıldı.
Erdoğan ile Bahçeli son olarak 7 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda görüşmüştü.
1 SAAT SÜRDÜ
Bahçeli, Erdoğan'ı evinin girişinde karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli, gazetecileri selamladıktan sonra görüşmeye geçti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, iç siyaset ve dış politika gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi. Görüşmenin ardından Bahçeli, Erdoğan'ı yine aracına kadar uğurladı.
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