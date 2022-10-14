Soylu: Bu ülkede insanlar 'Ben dindarım' diyemezlerdi

14 Ekim 2022 Cuma, 14:08

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silvan ilçesinde AKP İlçe Başkanlığı önünde yurttaş ve partililerle bir araya geldi. Soylu, burada yaptığı konuşmada, yarın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güzel hizmetlerle ve eserlerle Diyarbakır'ı buluşturacağını söyledi.

"İNSANLAR NAMAZLARINI GİZLİ GİZLİ KILMAYA BAŞLAMIŞLARDI"

Çok zor süreçlerden geçtiklerini öne süren Soylu, şöyle konuştu:

"Hepimiz bu süreçleri yaşadık ve gördük. Şurada bulunan insanların tamamı gecenin bir saatinde hastaneye gittik, ertesi gün doktoru görebilir miyiz, acaba doktor var mı yok mu? İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Hastanelere akşamın saat 9'undan sonra battaniye ile gelirlerdi. Kapıda beklerlerdi, Türkiye'nin her tarafından. Sadece batıdan değil, Doğu'dan Güneydoğu'dan, Orta Anadolu'dan da gelirlerdi. Uçak bileti almak bu ülkede sadece zenginlerin işiydi. Cenazeniz var. Bazen 48 saat otobüsle giderdiniz.

Bu ülkede gecede yüzde 7 binlik faizler vardı. Biriktirirdin, kazanırdın, işini oluştururdun, organize sanayi sitesine başlardın bir günde gecelik 7 binlik 8 binlik faizlerle maalesef kazandıklarının hepsini kaybederdin. İnsanlar 'Ben dindarım' diyemezlerdi. Hele 28 Şubat olmuştu. İnsanlar namazlarını gizli gizli kılmaya başlamışlardı. Yani bize şunu nasihat ederlerdi. Bizim istediğimiz gibi yaşayacaksınız. Dininiz, diyanetiniz, inancınız bizim istediğimiz gibi olacak."

"YILLARCA KÜRT OLDUKLARINI GİZLEMEK ZORUNDA KALDILAR"

İstanbul'da büyüdüğü mahallede Doğu ve Güneydoğu'dan, Karadeniz'den, Balkanlar'dan, Bulgaristan'dan, Arnavutluk'tan, Yugoslavya'dan gelen insanların bulunduğunu anlatan Soylu, "Doğu ve Güneydoğu'dan gelen arkadaşlarımızla oturduğumuz zaman şöyle anlatırlardı: 'Ben Kürt'üm ama tehlikeli bir adam değilim, yanlış anlama.' Yıllarca bunu gizlemek zorunda kalırlardı" diye konuştu.

"ERDOĞAN, BİR DEVRİM GERÇEKLEŞTİRDİ"

Yıllarca ticaret yaptığını, 20 binin üzerinde müşterisinin bulunduğunu aktaran Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çantamı alır dükkân dükkân dolaşırdım. Ne zaman Recep Tayyip Erdoğan iktidar oldu, müşterilerimden Alevi olanları o zaman anladım. O zaman söyleyebildiler. Bugün Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de sadece şehir hastaneleri yapmadı, sadece Diyarbakır'ı komşu vilayetlerle büyük yollarla buluşturmadı, sadece huzur getirmedi, sadece İpek Yolu'nu doğu ve batıyı birleştirecek şekilde Avrasya Tüneli'yle, Marmara Tüneli'yle, Çanakkale Köprüsü'yle, Osman Gazi Köprüsü'yle, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'yle bir araya getirmedi, sadece Doğu ve Güneydoğu dahil olmak üzere 81 vilayette üniversitede gençlerimizi bir araya getirmedi. Bizim zamanımızda üniversiteye girmek zordu. Hele buralarda okul, yol, su, öğretmen, doktor yok. Sadece bunları yapmadı. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de başka bir şey yaptı. Bir devrim gerçekleştirdi. Zihin duvarlarını yıktı. Ve bu insanların her birine kendini ifade edebilme özgürlüğü verdi. Kendi dilini, geçmişini, yarınlarını hep beraber bir tarafı bir taraftan ayırmadan anlatabilme hassasiyeti verdi."

"BATIYLA ARAMIZDAKİ SON 300 YILLIK MAKASI KAPATIYORUZ"

Soylu, şöyle devam etti:

"Herkese bir taraftan bir çentik atmaya çalıştılar yıllarca. Şimdi geçen yıl ihracatımız, yani Türkiye'nin dışarıya sattığı mal 150 milyar dolar, bu yıl 250 milyar dolar. Niye? Recep Tayyip Erdoğan bütün bunları dönüştürürken Türkiye'nin 20. yüzyılda eksik olan alt yapısını da tamamladı. Şimdi biz iddialı bir millet haline geldik. Gıda ve buğday krizi vardı, öyle mi. Kim çözecek, kim Rusya ile Ukrayna arasına girecek de oradaki gıdanın, tahılın ve buğdayın Avrupa'ya ve dünyaya gelmesini sağlayacak? Kim bu konuda adım atacak? Eğer Gezi olayları, 17-25 Aralık, 6-8 Ekim olayları, 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı, bize talimat verirlerdi.

Recep Tayyip Erdoğan büyük tecrübesiyle tam 20, 21 yıldır memleketimizin altyapısını güçlü bir şekilde oluşturduğu için. Onun için tıpış tıpış Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye geldiler dediler ki; 'Bu krizi çözer misin?'. Saygın, güçlü ve hakikaten son yıllarda görüyorsunuz, dünyada birçok ülkenin, liderin, meselelerin çözümünde başvurduğu bir dünya lideri haline geldi. Batıyla aramızdaki son 300 yıllık makası kapatıyoruz."

"GELECEK NESİL KİMLİKLERİYLE, İNANÇLARIYLA SORGULANMASIN"

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Amerika'ya, Avrupa'ya laf söylüyoruz. Eskiden fısır fısır konuşurduk, şimdi yaptıkları haksızlıkları yüzlerine karşı söylüyoruz. Bu bir halk, millet, demokrasi ve Recep Tayyip Erdoğan devrimidir. Ve bugüne kadar bu ortaya konulanları hep beraber yaşadık ve gördük. Ben inanıyorum ki, bizden gelen gençler, bizden sonra gelenler, bizden daha şanslı olacaklar, bu ülkeyi daha güçlü yönetecekler. Neden? Biz hamuru kuvvetli bir milletiz. Mevlana'nın, İdrisi Bitlisi'nin, Selahattin Eyyubi'nin, Hoca Ahmed Yesevi'nin, Ahmedi Hani'nin, Veysel Karani'nin, Hacı Bayram'ın çocuklarıyız. Gelecek nesil kimlikleriyle, inançlarıyla sorgulanmasın. Bunu Türkiye'de değiştirmek çok kolay bir şey değildi. Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bu milleti kendi aslı ve medeniyetiyle beraber buluşturmak."