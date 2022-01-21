TDP'de bir istifa daha

21 Ocak 2022 Cuma, 14:41

Onurcan Yazıcı, bugün TDP Ankara İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini söyledi.

Mustafa Sarıgül’e eleştiriler yönelten Yazıcı, şöyle konuştu:

“Türkiye Değişim Partisi Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Onurcan Yazıcı olarak, bugün yani 21 Ocak 2022 Cuma günü itibariyle partideki görevimden ve parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Önceki gün istifasını açıklayan Kadın Kolları Kurucu Genel Başkanı Canan Ceylan Hanımefendi’ye bundan sonraki hayatında başarılar dileyerek konuşmama başlamak istiyorum. Biz, yaklaşık bir yıl önce ‘Değişim’ diyerek, demokrasiye inanarak yola çıktık. Ancak yaşanan son gelişmeler bizim tüm bu çabamızın Türkiye Değişim Partisi çatısı altında mümkün olamayacağını göstermiştir. Dün toplanan olağanüstü MYK toplantısında alınan ve katılım yeterliliği açısından hukuka aykırı olan bir kararla önümüzdeki pazar günü yapılması planlanan Gençlik Kolları Kurultayı belirsiz bir tarihe ertelenmiştir. Parti içinde demokrasiye inancı olmayanlar ve sandıktan istedikleri sonucu çıkaramayacak olanlar, hukuka aykırı olarak aldıkları kararı yayınlamaya dahi korkmuşlar, lüzumu halinde baskın bir seçim planlayarak parti içi demokrasiye gölge düşürmüşlerdir. Parti içi mafya tipi oluşumlara izin vererek Gençlik Kolları Genel Başkanı’na hakaret edilmesine göz yumanlar, genel merkez binası içerisinde yine Gençlik Kolları Genel Başkanı’nın tehdit edilerek darp edilmesi karşısında da sessiz kalmışlardır. Ankara İl Başkanımız Deniz Kaya Hanımefendi’ye iftiralar atılmış, tüm bu yaşanılan olaylar, darp raporları ve karakol ifade tutanaklarıyla tarafımızca yargıya intikal ettirilmiştir. Her konuşmasında vefaya ve emeğe saygı duyduğunu söyleyen, ‘Yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımıza değişmeyiz’ diyen Parti Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, omuz omuza yürüdüğü genç arkadaşlarına sahip çıkmamıştır. Yaşanılan olayların faillerini ve azmettiricilerini, yeni yapılan MYK değişikliği ile görevlendirerek ödüllendirmiş ve maalesef parti yetkililerinin büyük bir kısmı da bu yaşanılanlara teslim olmuştur. Tüm bu olan bitenler neticesinde, yaklaşık 10 gün önce yalnızca partideki görevimden istifa etmiş olsam da bugün itibariyle parti kurucu üyeliğimden de istifa ediyor, demokrasiye inananlar ve dik duruş sergileyenler adına kıvılcım olmaktan onur duyuyorum. Biz, gençler olarak, demokrasiye inancı olan insanlarla mücadelemize devam edeceğiz.”

''ADALETSİZLİĞİN KARŞISINDA DURACAĞIZ''

Kadın Kolları Genel Başkanı Canan Ceylan da geçen günlerde görevinden ve partisinden istifa etmişti. Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Biz, hak, hukuk, adalet için çıktık bu yola. Ama haksızlık, adaletsizlik ve de hukuksuzluğun karşısında omurgalı dik duruşumuzdan hiç taviz vermedik. Bunun içindir ki yapılan adaletsizliğin karşısında duracağız tabii ki. TDP ile hiçbir bağım kalmamıştır” demişti.