Teşkilatlara neşter: 31 Mart sonrası ikinci parti konumuna düşen AKP’de, fatura ‘çalışmayana’ kesiliyor
Erdoğan’ın kaybedilen yerel seçim sonrası söylediği “değişim” şimdilik parti teşkilatlardan başlayacak. MYK’deki değişimin ise kurultayda olacağı belirtiliyor.
31 Mart yerel
seçimlerinin ardından
partisine
yönelik “kibir”
uyarısında
bulunan ve
“değişim”
mesajı veren
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın,
son AKP Merkez Yürütme
Kurulu (MYK) toplantısında
“değişimi teşkilatlardan
başlatacağı” belirtildi. AKP
MYK, yerel seçimlerin
ardından dün ikinci
kez Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında toplandı.
Teşkilatlardan sorumlu genel
başkan yardımcısı Erkan
Kandemir’in sunum yaptığı
toplantıda, Erdoğan’ın yerel
seçimlerin ardından pek çok
kez işaret ettiği “değişimin”,
MYK’de “hemen, şimdi
olmayacağı”, ekim ayındaki
AKP olağan kurultayında
gerçekleşeceği kaydediliyor.
Ancak AKP’de ilk neşterin
teşkilatlara, il ve ilçe
başkanlıklarına vurulacağı
belirtiliyor. AKP’de bazı
il ve ilçe başkanlarının
görevden alınacağı ifade
edilirken Kandemir’in de
“teşkilatlardaki değişim için
çalışmalar yürüteceği” ileri
sürüldü.
AKP Sözcüsü Ömer
Çelik ise MYK toplantısı
sonrası basın toplantısı
düzenledi. Bazı DEM Parti
yöneticilerinin İstiklal
Marşı’na, Türk bayrağına,
Atatürk’e ve Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a saygısızlık
yaptığını da ifade eden Çelik,
“Kimse yetkiyi gayrı meşru
girişimler için kullanamaz.”
dedi.
GÖRÜŞME YARIN AKP GENEL MERKEZİ'NDE
Cumhurbaşkanı
Erdoğan ile CHP lideri
Özgür Özel arasında
bayramlaşma telefonu
ile başlayıp TBMM’deki
23 Nisan resepsiyonunda
çay sohbeti ile devam
eden temaslar yarın yeni
bir boyut kazanacak.
Görüşmenin yeri de
netleşti. Buna göre ikili
yarın saat 16.00’da AKP
Genel Merkezi’nde bir
araya gelecek. CHP lideri
Özel görüşmenin yerine
ilişkin Çankaya Köşkü’nü
işaret etmişti. AKP
kaynakları ise görüşmenin
Beştepe’de olabileceğini
ileri sürmüştü.
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