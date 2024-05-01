Teşkilatlara neşter: 31 Mart sonrası ikinci parti konumuna düşen AKP’de, fatura ‘çalışmayana’ kesiliyor

Yayınlanma: 01.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.05.2024 - 04:00

31 Mart yerel seçimlerinin ardından partisine yönelik “kibir” uyarısında bulunan ve “değişim” mesajı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, son AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında “değişimi teşkilatlardan başlatacağı” belirtildi. AKP MYK, yerel seçimlerin ardından dün ikinci kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı Erkan Kandemir’in sunum yaptığı toplantıda, Erdoğan’ın yerel seçimlerin ardından pek çok kez işaret ettiği “değişimin”, MYK’de “hemen, şimdi olmayacağı”, ekim ayındaki AKP olağan kurultayında gerçekleşeceği kaydediliyor. Ancak AKP’de ilk neşterin teşkilatlara, il ve ilçe başkanlıklarına vurulacağı belirtiliyor. AKP’de bazı il ve ilçe başkanlarının görevden alınacağı ifade edilirken Kandemir’in de “teşkilatlardaki değişim için çalışmalar yürüteceği” ileri sürüldü.



AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise MYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Bazı DEM Parti yöneticilerinin İstiklal Marşı’na, Türk bayrağına, Atatürk’e ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saygısızlık yaptığını da ifade eden Çelik, “Kimse yetkiyi gayrı meşru girişimler için kullanamaz.” dedi.



GÖRÜŞME YARIN AKP GENEL MERKEZİ'NDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel arasında bayramlaşma telefonu ile başlayıp TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonunda çay sohbeti ile devam eden temaslar yarın yeni bir boyut kazanacak. Görüşmenin yeri de netleşti. Buna göre ikili yarın saat 16.00’da AKP Genel Merkezi’nde bir araya gelecek. CHP lideri Özel görüşmenin yerine ilişkin Çankaya Köşkü’nü işaret etmişti. AKP kaynakları ise görüşmenin Beştepe’de olabileceğini ileri sürmüştü.

