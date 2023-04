TİP lideri Erkan Baş: Hesabını mutlaka soracağız

Yayınlanma: 16.04.2023 - 02:03

Güncelleme: 16.04.2023 - 02:03

Türkiye İşçi Partisi, İzmir’de, milletvekilli adaylarını tanıttı. Programda konuşan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, şunları kaydetti:

"Türkiye’yi bu karanlıktan kurtaracağız. Artık çok az zaman kaldı. Bugün buraya sizlere, arkadaşlarımızı emanet etmeye geldik. Önümüzdeki 30 günün her saatinde, her dakikasında aklımızdan çıkmamasını istediğim bir şey var. Bu tek adam dönemini bitireceğiz. Ucube rejime son vereceğiz dedik. Önümüzdeki her saniye bunun için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Herkesin öncelikli görevi tek adam rejimine artık son vermektir. Bu diktatörlüğe hep birlikte son vereceğimize yürekten inanıyorum.

"MEMLEKETİN KURTARICILARDAN KURTARILMASI LAZIM"

Bir daha bu karanlığı yaşamamamız lazım. Onun için de kimse kusura bakmasın. Bu memleketin kurtarıcılardan kurtarılması lazım. Bizi bizden başkası kurtaramaz. Bu siyaset anlayışını ortadan kaldıracağız. Emekçilerin sözünün daha güçlü çıktığı, gençlerin kendi kararlarını kendilerinin verdiği; ne kadar yok sayılan yurttaşımız varsa bunların hepsinin siyasette etkili bir güç olması gerektiğini düşünüyoruz.

"EMEK ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI’NDA BİR ÇATLAK YARATMAYA DAİR ÇOK ÇABA HARCANDI"

Türkiye sadece bu ittifaka da sığmaz. Hepinizin güç birliği ile Emek ve Özgürlük İttifakı’nı da bunun için kurduk. İttifakı, Türkiye’nin önümüzdeki 100 yılını belirleyecek güçlü bir halk ittifakı olarak siyaset sahnesinde rol alması için çaba sarf edeceğiz. Emek Özgürlük İttifakı’nda bir çatlak yaratmaya dair çok çaba harcandı… Burada çeşitli kışkırtıcı girişimlere karşı, büyük bir sorumlulukla; bu süreci en iyi biçimde sonuca ulaştıran tüm yoldaşlarıma, başta HDP olmak üzere tüm ittifak güçlerimize teşekkür ediyorum. Biz sadece TİP olarak değil, bütün Emek ve Özgürlük güçleri, hep beraber; il il, mahalle mahalle çalıştık… Hiç kimse kusura bakmasın TİP, günü birlik siyasal hesaplar ile değil, Türkiye’nin geleceğine ilişkin sorumluluğu ile karar veriyor. O yüzden İzmir’in 1. Bölgesindeki arkadaşlarımız bu sefer kusura bakmasınlar. Tüm dostlarımızın, İzmir’in 1. Bölgesi’nde Yeşil Sol Parti’ye oy vererek, Emek ve Özgürlük İttifakı’nı güçlendirmesi gerekiyor.

"KARANLIK DÖNEME SON VERECEĞİZ"

Hepinizden, bu bütünlükle, bu sorumlulukla yaklaşan bir tavır bekliyorum. TİP, gerçekten tam zamanında pusulada yerini aldı. Ne diyor TİP? 20 yıllık karanlık döneme son vereceğiz ama bir daha karanlığı yaşamaması için hesap sormamız lazım. Hesaplaşacağım diyen partinin pusulada yer alması lazım. Hiç lamı cimi yok. Bu memlekette gençlerin geleceğini, çocuklarımızı; tarikatlara, cemaatlere, yobazlara terk etmeyeceğiz diyen bir partinin pusulada olması önemlidir.

"BİZE DİYORLAR Kİ, KİNDAR OLMAYIN"

Bize diyorlar ki, kindar olmayın. Değiliz. Türkiye’nin en önemli sorunu adalettir. Adaletin bizim sözlüğümüzdeki karşılığı hesaplaşmadır. Hiç geri basmayacağız. Herkes bilsin, herkes duysun. Ali İsmail’in, Berkin’in, Abdocan’ın, Hasan Ferit Gedik’in, sokakta katledilen kadınların, maden işçilerinin hesabını soracağız. Bu halktan çaldıkları ne varsa, hepsinin hesabını mutlaka soracağız… Şunu bize kabul ettirmeye çalışıyorlar: Haklısınız, ama güçsüzsünüz. Haklı olanın güçlü olabileceğini göstermek için bu seçimlere giriyoruz.”