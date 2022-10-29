TKP: Kutlama yapacak bir cumhuriyet bırakmadılar

29 Ekim 2022 Cumartesi, 07:20

Sol Haber'de yer alan habere göre alanda toplanan yurttaşlar, "AKP'den hesabı emekçiler soracak", "Kahrolsun saltanat, yaşasın Cumhuriyet!", "Boyun eğme, memlekete sahip çık", "Cumhuriyet için ayağa kalk", "Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar her şey emeğin olacak" sloganları attı.

Eylemde konuşan TKP Merkez Komite üyesi ve İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam, "Bugün kutlama yapmaya gelmedik çünkü kutlama yapacak bir cumhuriyet bırakmadılar. Bağımsızlığı, laikliği ayaklar altına aldılar. Biz cumhuriyeti yeniden ayağa kaldırmaya geldik" dedi.