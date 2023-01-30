Tunç Soyer'den üç parti liderine ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İYİ Parti lideri Akşener, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ve DEVA Partisi lideri Babacan'ı ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 19:40
Tunç Soyer'den üç parti liderine ziyaret
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara ziyareti kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret ederek liderleri İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne davet etti.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Başkan Soyer, “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edip İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne davet ettim. Misafirperverliği ve olumlu yaklaşımı için kendisine ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Metin Ergun'a şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.


Tunç Soyer Meral Akşener İyi Parti

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