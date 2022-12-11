Türkiye İstatistik Kurumu'nun eğitim harcamaları istatistikleri, yaşam pahalılığını gösterdi
TÜİK, 2021’e ilişkin eğitim harcamalarına göre iktidarın eğitim bütçesinin artışıyla övünmesine karşın devletin eğitim harcamasındaki payı azaldı; hane halklarının harcaması ise yükseldi. Eğitimciler, “Bu nasıl olur” diye sordu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Eğitim Harcamaları İstatistikleri, 2021” raporunu açıkladı. Buna göre eğitim harcamaları 2020’ye göre yüzde 27.1 artarak, 270.9 milyar liradan 344.3 milyar liraya çıktı. Buna karşın eğitim harcamalarının gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı yüzde 5.4’ten yüzde 4.8’e geriledi. Devlet eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı ise yüzde 4’ten yüzde 3.4’e düştü. Dolar bazında öğrenci başına eğitim harcaması da 1754’ten 1747’ye indi.
Eğitim harcamalarının finans dağılımı da dikkat çekti. Buna göre eğitim harcamalarında devletin finanse oranı yüzde 74.7’den yüzde 72.5’e düştü. Hane halklarının finanse oranı yüzde 20.2’den yüzde 22’ye, özel tüzel kişilerin finanse oranı ise yüzde 10.2’den yüzde 10.5’e yükseldi. Öğrenci başına eğitim harcaması okul öncesi ve lisede düşerken, üniversitede ise artış gösterdi. Okul öncesinin payı yüzde 5’e, lisenin payı ise yüzde 25.6’ya geriledi. Üniversitenin payı ise yüzde 32’ye çıktı.
‘İKTİDARIN TERCİHİ’
Verileri değerlendiren eğitimci Özgür Bozdoğan, “TÜİK’in istatistikleri, uzun süredir dile getirdiğimiz eleştirilerin ne kadar haklı ve yerinde olduğunu gösterdi” dedi.
(Özgür Bozdoğan)
Gerçeklerin, siyasi iktidarın açıklamalarındaki gibi olmadığının ortaya konulduğunu söyleyen Bozdoğan, “Eğitim ve sağlık gibi kamusal hizmetlere iktidarın bütçe ayırması gerekirken, bir biçimiyle hizmetten yararlananlar tarafından finanse edilmesi, son dönemin hâkim bir politik yaklaşımı ve kabul edilebilir değil. Bunların kamusal hizmetler ve kamu tarafından finanse edilmesi gerekiyor. Nasıl olur da ekonomik krizin bu kadar arttığı dönemde hane halkının eğitim harcamaları artarken devletin eğitime yaptığı harcamalarda azalma olur? Bunu çok temel tercih olarak görüyoruz. Siyasi iktidarın bir tercihi. Tercih, vatandaşın kamusal hizmetlerden yararlanması yerine kamu kaynaklarının farklı alanlara yöneltilmesidir” dedi.
İlgili Haberler
- Garo Paylan’dan Bakan Koca’ya: “TÜİK enflasyonu yüzde 84 açıklarken, Diyarbakır Şehir Hastanesi'ni neden yüzde 400 farkla ihale ettiniz?”
- CHP'li Faik Öztrak'tan TÜİK verilerine tepki: 'Kurt kışı geçirir, ama yediği ayazı unutmaz'
- Kasım ayı enflasyon oranı kaç oldu? TÜİK Kasım ayı enflasyon oranı kaç?
-
Video Haberler
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
En Çok Okunan Haberler
-
- İsmailağa cemaatinden dikkat çeken mesaj
- Altay'dan Soylu'ya sert sözler
- Suçlular Takımı filminin konusu ne, oyuncuları kim?
- Canlı yayında Erdoğan'dan aldığı teklifi açıkladı
- Muhalefet vekilleri sırtlarını döndü
- Türkiye'yi sarsan istismar skandalında yeni gelişme
- Erdoğan: Son kez destek istiyoruz
- Meclis'te protesto edildi; yuhalandı
- Özdağ'dan olay yaratacak iddia!
- FIFA'dan Lionel Messi'ye soruşturma