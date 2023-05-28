Yalova Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Yalova'da ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:15

Güncelleme: 28.05.2023 - 20:15

Yalova'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS YALOVA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Yalova'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA YALOVA'DA NE KADAR OY ALDI?

Yalova'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49.58 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA YALOVA'DA NE KADAR OY ALDI?

Yalova'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50.42 oy aldı.

14 MAYIS YALOVA SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Yalova seçim sonuçları! Yalova'da Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Yalova'da kaç oy aldı? Sinan Oğan Yalova'da ne kadar oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN YALOVA'DA KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da yüzde 47.71 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU YALOVA'DA KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova'da yüzde 45.33 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN YALOVA'DA KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Yalova'da yüzde 6.27 oranla oy aldı.