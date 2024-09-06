Yeni yasaklar yolda mı? Erdoğan'dan dikkat çeken 'oyun platformları' çıkışı

Yayınlanma: 06.09.2024 - 15:43

Güncelleme: 06.09.2024 - 15:43

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi'ne katıldı.

SOSYAL MEDYAYI VE OYUN PLATFORMLARINI HEDEF ALDI

Buradaki konuşmasında sosyal medya ve oyun platformlarının gençler üzerinde olumsuz etkileri olduğunu öne süren Erdoğan, “Oyun platformlarının evlatlarımızı nasıl zehirlediğine şahit oluyoruz. Oyun platformları şiddeti teşvik etmeye, sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyor. Sadece şiddet, sapkın akımlar değil, ırkçılık da körükleniyor. Irkçı faşizm buralardan besleniyor. Türkiye'yi ekonomik sosyal ve güvenlik noktasında zafiyete uğratmak isteyen ırkçılık tuzağının merkez üssü sanal alemdir” dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

* 2024-2025 eğitim öğretim yılının şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından okul heyecanı taşıyan tüm yavrularımızı kucaklıyorum. Eğitim çalışanlarını da buradan saygıyla selamlıyorum. Tüm öğretmenlerimize gösterdikleri fedakarlıklar nedeniyle teşekkür ediyorum. İdealleriyle yoğrulmuş her bir öğretimizin milletimize yaptığı hizmetleri kelimelerle anlatmak kifayetsiz kalır.

* Bizler topraklarımız için bin yıldır mücadele eden bir milletiz. Şehit öğretmenlerimizi özellikle de Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi genç yaşta terör örgütlerinin hain saldırılarıyla bizden koparılan eğitim neferlerini rahmetle yad ediyorum.

"KATSAYI VE BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINA SON VERDİK"

* Türkiye Yüzyılı hedefimiz sadece bir ufuk değil. Yeni eğitim yaklaşımımızla bu taahhüdü yerine getiriyoruz. Eğitime yaptığımız her yatırımla Türkiye Yüzyılı hedefimize biraz daha yaklaşıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdik. Ders kitaplarını ücretsiz dağıttık.

* 28 Şubat döneminde uygulamaya konan vesayetçi uygulamaları kaldırdık. Evlatlarımız arasında adaletsizliğe neden olan katsayı ve başörtüsü yasağına son verdik. Okullarımızın fiziki altyapılarını geliştirirken sınıflarımızı en yeni teknolojilerle donattık. Okullarımıza yüksek hızlı internet sağlayacağız. Dijital eşitliği temin adına 28 bin okula kablolu internet sağladık. Bu sene itibariyle 500 yenilikçi sınıfı okullarımıza kazandırdık. Bu adımlar uluslararası alanda da karşılığını buluyor. OECD ülkeleri arasında eğitimde teknolojik altyapı sağlama konusunda üst sıralarda yer alıyoruz.

* Deprem bölgesindeki çalışmalarımız hızla devam ediyor. Her alanda yoğun çaba içindeyiz. Bölgenin eğitim altyapısını eskisinden çok daha güçlü hale getirene kadar durmayacağız.

"IRKÇILIK TUZAĞININ MERKEZ ÜSSÜ SANAL ALEMDİR"

* Teknolojiyle beraber bağımlılık başta evlatlarımızın karşı karşıya kaldığı riskler de artıyor. Oyun platformlarının evlatlarımızı nasıl zehirlediğine şahit oluyoruz. Oyun platformları şiddeti teşvik etmeye, sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyor. Sadece şiddet, sapkın akımlar değil, ırkçılık da körükleniyor. Irkçı faşizm buralardan besleniyor. Türkiye'yi ekonomik sosyal ve güvenlik noktasında zafiyete uğratmak isteyen ırkçılık tuzağının merkez üssü sanal alemdir. Geçen ay uyguladığımız tedbirlerde olduğu gibi hemen birileri tarafından yasakçı olmakla suçlanıyoruz. Ülkemizdeki bazı çevreler çocuklarımızın hakkını ve hukukunu savunmak yerine uluslararası şirketlerin çıkarlarının avukatlığını yapıyor.

"ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK İÇİN TEK YÜREK OLMALIYIZ"

* Çocuklarımızın ruh ve beden sağlığı her türlü hesabın üstündedir. Çocuklarımızı korumak için hepimiz tek yürek tek bilek olmalıyız. İnsanla teknoloji arasındaki roller değişirse, teknoloji insana hükmederse o zaman işler çığırından çıkar. Teknolojiyi kullanmakla bağımlı olmak arasında çizgi kaybolunca karşılaşacağımız sıkıntıları biliyoruz.

* Her yaş grubundan vatandaşımız dijital teknolojinin getirdiği sorunlarla mücadele ediyor. Bu noktada hepimize sorumluluk düşüyor. Kontrollü kullanımı yaygınlaştırmak durumundayız. Teknolojiyi bilinçli kullanan ama onun esiri olmayan nesle biz Teknofest kuşağı diyoruz.

* Tarih boyunca milletimiz özünden kopmadan dünya sahnesinde var olma mücadelesi vermiştir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bunun son örneğidir. Bu sene uygulamaya başlanan yeni maarif modelinin öğrencilerimize, öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum.