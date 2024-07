Yeniden Refah Partili Geyveli: Artık iktidarı topuğundan yakaladık

Yayınlanma: 28.07.2024 - 15:09

Güncelleme: 28.07.2024 - 15:09

Yeniden Refah Partisi Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli, Erzurum’da basın toplantısı düzenledi.

Ülke gündemiyle ilgili değerlendirmede bulunan Geyveli, SGK’nin belediyelerden borçlarını tahsili çalışmaları konusunda, “Mevcut olan muhalefete geçen belediyeler kimde olursa olsun onların hizmet etmesini engellemek adına iktidarın belediyelere, dolayısıyla onların hizmetleri halka olacağı için halka yaptıkları bir baskı olarak görüyoruz ve bunu doğru bulmuyoruz. Bizim belediyelerimize gelecek olursak hepsi de AK Partiden aldığımız belediyeler. Hepsi de çok borçlu belediyeler. Örneğin, Urfa Büyükşehir Belediyesi gerçek anlamda şu an en borçlu belediyeler içinde. Yerel seçimlerden evvel malum iktidar oy almak ve iktidarı kazanmak için korkunç derecede işçi alımları yaptı. Çok borçlu belediyeler bıraktığı yetmiyor gibi bu noktada şu an bu borçların üzerine de devletin gücüyle beraber ‘Ben geleceğim ve sizin elinizi kolunuzu bağlayacağım’ diyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil” diye konuştu.

"TEŞKİLATLARIMIZA AKIYORLAR"

Kamuoyunda yapılan anketlerle ilgili de açıklama yapan Selçuk Geyveli, "Bugün Yeniden Refah Partisi 550 bin üyeye 3 milyon seçmene dayandıysa ve her gün üyelerimiz artarak gidiyor, üye yapmakta Türkiye'nin hiçbir yerinde sıkıntı yaşamıyor ve her gittiğimiz yerde hangi siyasi düşüncede olursa olsun ‘Biz Yeniden Refah’ız Erbakan'ın selamını getirdik’ deyince akan sular duruyor. Her kapıdan içeriye giriyoruz. Bizim hedefimiz Allah'ın izniyle şu an milletimizin göstermiş olduğu sarı kartı değerlendiremeyen iktidara önümüzdeki ilk seçimde kırmızı kart göstererek cumhurbaşkanını Sayın Fatih Erbakan, iktidarı da Yeniden Refah Partisi olarak devralacağımıza hiç kuşkumuz yok. Şu an için bütün Türkiye'nin umudu biziz. Artık iktidarı topuğundan yakaladık ve dolayısıyla halkımız her yanda bize teveccühleri ile beraber şu an teşkilatlarımızı akıyorlar” ifadelerini kullandı.

"ESKİYİ BİZE YENİ DİYE YUTTURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu duruma değinen Geyveli, “Bir yıl seçimlerden sonra ‘Yeni bir ekonomi yönetimiyle yeni bir modelle karşınıza çıkacak’ dedi, iktidar. Dolayısıyla Mehmet Şimşek'i tekrardan getirerek eskiyi yeni diye bize yutturmaya çalışıyorlar. Sanki 22 yıldır AK Parti iktidarı yokmuş gibi bir senelik verilerle dün ve bugün olarak kıyaslama yapıyorlar. Şimdi bakın, bu bir seneyi kıyaslayalım, isterseniz. Bu bir senelik kıyaslamada dolar 33 liraya çıktı. Enflasyon yüzde 38 iken yüzde 75'leri gördük. En son, yüzde 71 olarak TÜİK açıkladı. Her konuda yüzde 100'leri aşan hayat pahalılığıyla kırtasiyede, giyimde, gıdada, kirada her konuda yüzde 100'ler ve yüzde 800 arasında artış olmasına rağmen TÜİK verilerine göre maaş alıp, ENAG’a göre yaşayan bir ülkede artık 85 milyon insanın nasıl yaşadığına şaşmak lazım. Hakikaten, Türkiye bir mucize gerçekleştiriyor. Bir tarih yazıyor dünyada bunun bir örneği yok” dedi. (DHA)