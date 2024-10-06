Chelsea - Nottingham Forrest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında sahasında Nottingham Forrest ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16.00'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor.
Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, sahasında Nuno Espirito Santo'nun ekibi Nottingham Forrest ile karşı karşıya gelecek.
CHELSEA - NOTTINGHAM FORREST MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge'de oynanacak mücadele TSİ 16.00'da başlayacak.
CHELSEA - NOTTINGHAM FORREST MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 4'den naklen yayımlanacak.
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