Chelsea - Nottingham Forrest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea - Nottingham Forrest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında sahasında Nottingham Forrest ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16.00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2024 Pazar, 11:24
Chelsea - Nottingham Forrest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor.

Chelsea - Nottingham Forrest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, sahasında Nuno Espirito Santo'nun ekibi Nottingham Forrest ile karşı karşıya gelecek.

Chelsea - Nottingham Forrest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CHELSEA - NOTTINGHAM FORREST MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge'de oynanacak mücadele TSİ 16.00'da başlayacak.

Chelsea - Nottingham Forrest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CHELSEA - NOTTINGHAM FORREST MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 4'den naklen yayımlanacak.

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