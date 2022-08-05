Beşiktaş'ın rekor bonservis bedeliyle sattığı 12 futbolcu

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2022 Cuma, 17:18
<p>Beşiktaş'ın en yüksek bonservis bedeliyle sattığı 15 ismi bir araya getirdik. İşte o isimler...</p>

Beşiktaş'ın en yüksek bonservis bedeliyle sattığı 15 ismi bir araya getirdik. İşte o isimler...

<p><strong>EMİRHAN İLKHAN:</strong></p> <p>İtalya Serie A ekiplerinden Torino'ya 4.5 milyon Euro karşılığında transfer oldu.</p>

EMİRHAN İLKHAN:

İtalya Serie A ekiplerinden Torino'ya 4.5 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

<p><strong>SERGEN YALÇIN:</strong></p> <p>1991 yılında U21 takımından çıkan Sergen 1997 yılında 5 milyon Euro'ya İstanbulspor'a transfer oldu.</p>

SERGEN YALÇIN:

1991 yılında U21 takımından çıkan Sergen 1997 yılında 5 milyon Euro'ya İstanbulspor'a transfer oldu.

<p><strong>İLHAN MANSIZ:</strong></p> <p>2001 yılında Samsunspor'dan transfer edilen İlhan Mansız, 2003-04 yılı devre arasında Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe'ye 5 milyon Euro'ya transfer oldu.</p>

İLHAN MANSIZ:

2001 yılında Samsunspor'dan transfer edilen İlhan Mansız, 2003-04 yılı devre arasında Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe'ye 5 milyon Euro'ya transfer oldu.

<p><strong>NİHAT KAHVECİ:</strong></p> <p>1998 yılında altyapısından çıktığı Beşiktaş'a 2002 yılında Real Sociedad'a 5 milyon Euro'ya trasnfer olarak veda etti.</p>

NİHAT KAHVECİ:

1998 yılında altyapısından çıktığı Beşiktaş'a 2002 yılında Real Sociedad'a 5 milyon Euro'ya trasnfer olarak veda etti.

<p><strong>ATINÇ NUKAN:</strong></p> <p>2014 yılında çıktığı altyapısından çıktığı Beşiktaş'a 5 milyon Euro bonservis bedeli ile Red Bull Leipzig takımına transfer oalrak veda etti.</p>

ATINÇ NUKAN:

2014 yılında çıktığı altyapısından çıktığı Beşiktaş'a 5 milyon Euro bonservis bedeli ile Red Bull Leipzig takımına transfer oalrak veda etti.

<p><strong>FABRI:</strong></p> <p>Beşiktaş, bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Fabri'yi 6 milyon Euro'ya Fulham'a sattı.</p>

FABRI:

Beşiktaş, bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Fabri'yi 6 milyon Euro'ya Fulham'a sattı.

<p><strong>ERSAN GÜLÜM:</strong></p> <p>2011'de imza attığı Beşiktaş'a 7 milyon Euro bonservis bedeli kazandırarak Hebei China Fortuıne takımına transferi ile veda etti.</p>

ERSAN GÜLÜM:

2011'de imza attığı Beşiktaş'a 7 milyon Euro bonservis bedeli kazandırarak Hebei China Fortuıne takımına transferi ile veda etti.

<p><strong>MARCELO:</strong></p> <p>Lyon'a transfer olan Marcelo, Beşiktaş'ın rekor transferleri arasına girdi</p>

MARCELO:

Lyon'a transfer olan Marcelo, Beşiktaş'ın rekor transferleri arasına girdi

<p><strong>SOSA:</strong></p> <p>2015-16 sezonu şampiyonluğunun ardından İtalyan ekibi Milan'a 7,5 milyon Euro'ya transfer oldu.</p>

SOSA:

2015-16 sezonu şampiyonluğunun ardından İtalyan ekibi Milan'a 7,5 milyon Euro'ya transfer oldu.

<p><strong>JOHN CAREW:</strong></p> <p>2004 yazında İspanya ekibi Valencia'dan transfer edilen John Carew 1 sene sonra Olimpik Lyon'a 7,6 milyon Euro'ya transfer oldu.</p>

JOHN CAREW:

2004 yazında İspanya ekibi Valencia'dan transfer edilen John Carew 1 sene sonra Olimpik Lyon'a 7,6 milyon Euro'ya transfer oldu.

<p><strong>DEMBA BA:</strong></p> <p>1 Temmuz 2015'te geldiği Beşiktaş'a 2015/16 sezonu başında 13 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile transfer olarak veda etti.</p>

DEMBA BA:

1 Temmuz 2015'te geldiği Beşiktaş'a 2015/16 sezonu başında 13 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile transfer olarak veda etti.

<p><strong>CENK TOSUN:</strong></p> <p>22 milyon Euro bonservis ve bonuslarla Everton'a gitti</p>

CENK TOSUN:

22 milyon Euro bonservis ve bonuslarla Everton'a gitti

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