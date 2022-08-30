Burak Yılmaz için canlı yayında olay sözler: Bunları bilerek mi yapıyor?

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2022 Salı, 14:39
<p>Fransa Ligue 1 ekibi Lille'den ayrıldıktan sonra sürpriz bir şekilde Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz gündem olmaya devam ediyor.</p>

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'den ayrıldıktan sonra sürpriz bir şekilde Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz gündem olmaya devam ediyor.

<p><strong>SON MAÇTA 90 DAKİKA SAHADA KALIP 1 GOL ATTI</strong></p> <p>Yeni takımı Fortuna Sittard formasıyla 4 maçta forma giyen Burak Yılmaz, son olarak Heerenveen maçında da fileleri sarstı fakat karşılaşma 2-1'lik Heerenveen üstünlüğüyle sona erdi. Sahadan mağlubiyetle ayrılan Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalıp 1 de gol atmıştı.</p>

SON MAÇTA 90 DAKİKA SAHADA KALIP 1 GOL ATTI

Yeni takımı Fortuna Sittard formasıyla 4 maçta forma giyen Burak Yılmaz, son olarak Heerenveen maçında da fileleri sarstı fakat karşılaşma 2-1'lik Heerenveen üstünlüğüyle sona erdi. Sahadan mağlubiyetle ayrılan Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalıp 1 de gol atmıştı.

<p><strong>CANLI YAYINDA ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER</strong></p> <p><strong>Milliyet</strong>'in aktardığına göre,Hollanda'da yayın yapan L1 kanalında yapılan futbol programında konuşan eski futbolcular Mario Eleveld ve Reginald Thal, Burak Yılmaz için canlı yayında çok konuşulacak ifadeler kullandı.</p>

CANLI YAYINDA ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER

Milliyet'in aktardığına göre,Hollanda'da yayın yapan L1 kanalında yapılan futbol programında konuşan eski futbolcular Mario Eleveld ve Reginald Thal, Burak Yılmaz için canlı yayında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

<p><strong>'BURAK BUNLARI BİLEREK Mİ YAPIYOR?'</strong></p> <p>Fortuna Sittard'ın eski futbolcularından olan Eleveld, Burak Yılmaz'ın takımdaki fazla gücünden bahsederken, "Deplasmandaki Twente maçında basına açıklama yapmadı ve su molasında sadece o kenara gelmeyip sahanın diğer tarafında kaldı. O halde şunu sorabiliriz: Burak bunları bilerek mi yapıyor?" dedi.</p>

'BURAK BUNLARI BİLEREK Mİ YAPIYOR?'

Fortuna Sittard'ın eski futbolcularından olan Eleveld, Burak Yılmaz'ın takımdaki fazla gücünden bahsederken, "Deplasmandaki Twente maçında basına açıklama yapmadı ve su molasında sadece o kenara gelmeyip sahanın diğer tarafında kaldı. O halde şunu sorabiliriz: Burak bunları bilerek mi yapıyor?" dedi.

<p><strong>'BURAK'IN NE KADAR CAN SIKICI OLDUĞUNU GÖREBİLİRSİNİZ'</strong></p> <p>Reginald Thal ise Burak için, "Büyük ününden dolayı takımda dokunulmaz biri haline geldi. Ne isterse onu yapıyor. O gerçek bir kazanan ve şimdiden 3 gol atması çok güzel. Fakat takımdaki otoritesi ve çok top kullanması fazla dikkat çekiyor. Sadece takım arkadaşı Mats Seuntjens'in sahadaki duruşuna bakarsanız bile Burak'ın bu kadar dominant olmasının can sıkıcı olmaya başladığını görebilirsiniz" diye konuştu.</p>

'BURAK'IN NE KADAR CAN SIKICI OLDUĞUNU GÖREBİLİRSİNİZ'

Reginald Thal ise Burak için, "Büyük ününden dolayı takımda dokunulmaz biri haline geldi. Ne isterse onu yapıyor. O gerçek bir kazanan ve şimdiden 3 gol atması çok güzel. Fakat takımdaki otoritesi ve çok top kullanması fazla dikkat çekiyor. Sadece takım arkadaşı Mats Seuntjens'in sahadaki duruşuna bakarsanız bile Burak'ın bu kadar dominant olmasının can sıkıcı olmaya başladığını görebilirsiniz" diye konuştu.

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