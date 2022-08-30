Burak Yılmaz için canlı yayında olay sözler: Bunları bilerek mi yapıyor?
SON MAÇTA 90 DAKİKA SAHADA KALIP 1 GOL ATTI
Yeni takımı Fortuna Sittard formasıyla 4 maçta forma giyen Burak Yılmaz, son olarak Heerenveen maçında da fileleri sarstı fakat karşılaşma 2-1'lik Heerenveen üstünlüğüyle sona erdi. Sahadan mağlubiyetle ayrılan Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalıp 1 de gol atmıştı.
'BURAK BUNLARI BİLEREK Mİ YAPIYOR?'
Fortuna Sittard'ın eski futbolcularından olan Eleveld, Burak Yılmaz'ın takımdaki fazla gücünden bahsederken, "Deplasmandaki Twente maçında basına açıklama yapmadı ve su molasında sadece o kenara gelmeyip sahanın diğer tarafında kaldı. O halde şunu sorabiliriz: Burak bunları bilerek mi yapıyor?" dedi.
'BURAK'IN NE KADAR CAN SIKICI OLDUĞUNU GÖREBİLİRSİNİZ'
Reginald Thal ise Burak için, "Büyük ününden dolayı takımda dokunulmaz biri haline geldi. Ne isterse onu yapıyor. O gerçek bir kazanan ve şimdiden 3 gol atması çok güzel. Fakat takımdaki otoritesi ve çok top kullanması fazla dikkat çekiyor. Sadece takım arkadaşı Mats Seuntjens'in sahadaki duruşuna bakarsanız bile Burak'ın bu kadar dominant olmasının can sıkıcı olmaya başladığını görebilirsiniz" diye konuştu.
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