Crystal Palace - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Crystal Palace - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2024 Cumartesi, 10:51
Crystal Palace - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Crystal Palace - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Oliver Glasner'in ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

Crystal Palace - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CRYSTAL PALACE - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Selhurst Park'ta oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

Crystal Palace - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CRYSTAL PALACE - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem David Coote'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten şifreli olarak yayımlanacak.

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