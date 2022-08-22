Kim Min-Jae, İtalya'da gündem oldu! Övgü dolu sözler

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:37
<p>Kim Min-Jae Fenerbahçe'den 18 milyon 50 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Napoli'de kariyerine hızlı başladı.</p>

Kim Min-Jae Fenerbahçe'den 18 milyon 50 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Napoli'de kariyerine hızlı başladı.

<p>Kalidou Koulibaly'nin gidişi sonrası kadroya katılan Güney Koreli oyuncu, sergilediği performansla şimdiden taraftarın sevgisini kazandı.</p>

Kalidou Koulibaly'nin gidişi sonrası kadroya katılan Güney Koreli oyuncu, sergilediği performansla şimdiden taraftarın sevgisini kazandı.

<p>Kim Min-Jae, Napoli formasıyla İtalya Serie A'daki ilk iç saha maçına Monza karşısında çıktı ve maça önemli etki eden isimlerin başında geldi. Güney Koreli savunmacı, Diego Armando Maradona'da taraftarların önüne çıkarken iyi bir performans ortaya koyduğu günü 90+3. dakikada attığı golle süsledi. </p>

Kim Min-Jae, Napoli formasıyla İtalya Serie A'daki ilk iç saha maçına Monza karşısında çıktı ve maça önemli etki eden isimlerin başında geldi. Güney Koreli savunmacı, Diego Armando Maradona'da taraftarların önüne çıkarken iyi bir performans ortaya koyduğu günü 90+3. dakikada attığı golle süsledi. 

<p>Güney Koreli savunmacı, Diego Armando Maradona'da taraftarların önüne çıkarken iyi bir performans ortaya koyduğu günü 90+3. dakikada attığı golle süsledi. </p>

Güney Koreli savunmacı, Diego Armando Maradona'da taraftarların önüne çıkarken iyi bir performans ortaya koyduğu günü 90+3. dakikada attığı golle süsledi. 

<p><strong>EŞİNE ARMAĞAN ETTİ!</strong></p> <p>Napoli formasıyla ilk golünü henüz ikinci resmî maçında atmayı başaran Kim Min-Jae, bu golü eşine armağan etti. Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Güney Koreli oyuncu; eliyle kalp yaparak, "İlk golüm eşim için" notunu paylaştı. </p>

EŞİNE ARMAĞAN ETTİ!

Napoli formasıyla ilk golünü henüz ikinci resmî maçında atmayı başaran Kim Min-Jae, bu golü eşine armağan etti. Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Güney Koreli oyuncu; eliyle kalp yaparak, "İlk golüm eşim için" notunu paylaştı. 

<p><strong>IL MATTINO'DAN ÖVGÜ</strong></p> <p>İtalya'da Napoli şehrinin günlük gazetesi Il Mattino, Kim Min-Jae'nin Monza karşısındaki performansını okuyucularına büyük bir övgüyle sundu. </p>

IL MATTINO'DAN ÖVGÜ

İtalya'da Napoli şehrinin günlük gazetesi Il Mattino, Kim Min-Jae'nin Monza karşısındaki performansını okuyucularına büyük bir övgüyle sundu. 

<p><strong>Il Mattino'nun eski Fenerbahçeli hakkında yaptığı geniş çaplı haberde şu ifadeler yer aldı:</strong></p> <p>"Kim, her yeri kapatıyor. Savunmadaki tüm açıkları kapattı ve kafa vuruşuyla takımının dördüncü golünü attı. Güney Koreli, Maradona'da harika bir başlangıç yaptı. Monza'ya karşı performansı, pozisyon alması, son bölümdeki enerjisi, hava toplarındaki zamanlaması ve etkinliği mükemmeldi."</p>

Il Mattino'nun eski Fenerbahçeli hakkında yaptığı geniş çaplı haberde şu ifadeler yer aldı:

"Kim, her yeri kapatıyor. Savunmadaki tüm açıkları kapattı ve kafa vuruşuyla takımının dördüncü golünü attı. Güney Koreli, Maradona'da harika bir başlangıç yaptı. Monza'ya karşı performansı, pozisyon alması, son bölümdeki enerjisi, hava toplarındaki zamanlaması ve etkinliği mükemmeldi."

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