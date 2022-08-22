Kim Min-Jae, İtalya'da gündem oldu! Övgü dolu sözler

Il Mattino'nun eski Fenerbahçeli hakkında yaptığı geniş çaplı haberde şu ifadeler yer aldı:

"Kim, her yeri kapatıyor. Savunmadaki tüm açıkları kapattı ve kafa vuruşuyla takımının dördüncü golünü attı. Güney Koreli, Maradona'da harika bir başlangıç yaptı. Monza'ya karşı performansı, pozisyon alması, son bölümdeki enerjisi, hava toplarındaki zamanlaması ve etkinliği mükemmeldi."