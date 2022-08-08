Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı... Mesut Özil'den flaş Lucas Torreira yorumu!

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:43
<p>Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunun ilk hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.</p> <p>Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı TV8,5'da değerlendirdi.</p>

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunun ilk hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı TV8,5'da değerlendirdi.

<p><strong>"GALATASARAY'I HAVAYA SOKAR" </strong></p> <p>"Futbol takım oyunudur. Tutan atan büyük avantajlıdır. Muslera tuttu, Gomis attı. Antalyaspor çok özgüvenli oynuyor. Nuri hoca kaybedersem de edeyim demiştir. Okan Buruk, kaybetseydi de ciddi bir kayıp değil derdim. Bugünkü şartlarda Antalya'yı ancak böyle yenersiniz. Okan Hoca da Nuri Hoca da oyunu 0-0'a götürmeye başladılar. Bu şartlarda Galatasaray için müthiş bir 3 puan. Büyük kulüplerin iyi başlaması takımları havaya sokar."</p>

"GALATASARAY'I HAVAYA SOKAR" 

"Futbol takım oyunudur. Tutan atan büyük avantajlıdır. Muslera tuttu, Gomis attı. Antalyaspor çok özgüvenli oynuyor. Nuri hoca kaybedersem de edeyim demiştir. Okan Buruk, kaybetseydi de ciddi bir kayıp değil derdim. Bugünkü şartlarda Antalya'yı ancak böyle yenersiniz. Okan Hoca da Nuri Hoca da oyunu 0-0'a götürmeye başladılar. Bu şartlarda Galatasaray için müthiş bir 3 puan. Büyük kulüplerin iyi başlaması takımları havaya sokar."

<p><strong>"BÜYÜK TAKIMLAR CEZAYI KESER"</strong></p> <p>"Güven sizi havaya sokmayacak. Bir anlık dalgınlıkta büyük takımlar cezayı keser. Galatasaray iyi oynamadı ama kazanamaz anlamına gelmez bu. Rakibiniz çok farklıdır. Rakibinizin büyük olduğunu maçın hiçbir dakikasında unutmayacaksınız. Muslera Galatasaray olduğu için orada. Antalya'da onu tutamazsınız. Muslera gibi kaleciler olduğu zaman takımda arkasındaki oyuncular paslanıyor. Torreira'nın stiline baktığımız zaman çok çabuk toplayacak bir oyuncu. Bu takım için büyük bir moral kaynağı oldu."</p>

"BÜYÜK TAKIMLAR CEZAYI KESER"

"Güven sizi havaya sokmayacak. Bir anlık dalgınlıkta büyük takımlar cezayı keser. Galatasaray iyi oynamadı ama kazanamaz anlamına gelmez bu. Rakibiniz çok farklıdır. Rakibinizin büyük olduğunu maçın hiçbir dakikasında unutmayacaksınız. Muslera Galatasaray olduğu için orada. Antalya'da onu tutamazsınız. Muslera gibi kaleciler olduğu zaman takımda arkasındaki oyuncular paslanıyor. Torreira'nın stiline baktığımız zaman çok çabuk toplayacak bir oyuncu. Bu takım için büyük bir moral kaynağı oldu."

<p><strong>"MESUT ÖZİL İLE KONUŞTUM..."</strong></p> <p>"Mesut Özil ile konuştum, 'Galatasaray çok iyi bir oyuncu aldı' dedi. Lucas Toreira'nın müthiş bir oyuncu olduğunu belirtti."</p>

"MESUT ÖZİL İLE KONUŞTUM..."

"Mesut Özil ile konuştum, 'Galatasaray çok iyi bir oyuncu aldı' dedi. Lucas Toreira'nın müthiş bir oyuncu olduğunu belirtti."

<p><strong>"ŞANSI KENDİ YARATTI"</strong></p> <p>"Yeni transferler nerede oynayacak. Torreira, kısa boylu ama çok kuvvetli bir oyuncu. 4-4-2'yi bu oyuncuyla çok iyi oynarsın. Kerem normal standartının altında kaldı ama çok agresif bir Antalyaspor vardı. Galatasaray şansı bugün kendi yarattı. İyi oynamamış olabilir ama gol yememek de önemlidir. Böyle bir galibiyet, içerideki 4-0'lık galibiyetten iyidir."</p>

"ŞANSI KENDİ YARATTI"

"Yeni transferler nerede oynayacak. Torreira, kısa boylu ama çok kuvvetli bir oyuncu. 4-4-2'yi bu oyuncuyla çok iyi oynarsın. Kerem normal standartının altında kaldı ama çok agresif bir Antalyaspor vardı. Galatasaray şansı bugün kendi yarattı. İyi oynamamış olabilir ama gol yememek de önemlidir. Böyle bir galibiyet, içerideki 4-0'lık galibiyetten iyidir."

<p><strong>"LİGİN EN ÖNEMLİ TRANSFERİ"</strong></p> <p>"Torreira'yı ligimizin en önemli transferi olarak görüyorum. Bizim bir hocamız vardı "Top neredeyse oraya gidin" derdi. İşte Torreira öyle bir isim. Her sistemde oynar. Galatasaray'ın bir forvet alacağını düşünüyorum. Ve almalı da. Daha hazır ve iyi bir forvete ihtiyacı var."</p>

"LİGİN EN ÖNEMLİ TRANSFERİ"

"Torreira'yı ligimizin en önemli transferi olarak görüyorum. Bizim bir hocamız vardı "Top neredeyse oraya gidin" derdi. İşte Torreira öyle bir isim. Her sistemde oynar. Galatasaray'ın bir forvet alacağını düşünüyorum. Ve almalı da. Daha hazır ve iyi bir forvete ihtiyacı var."

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