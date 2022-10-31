10 yaşındaki Enes'in acı ölümü... Okula giderken kamyonet çarptı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yolun karşına geçmeyen çalışan 5'inci sınıf öğrencisi Enes Düldül (10), kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Değirmenyanı mevkisinde, 31 Ekim Pazartesi saat 08.00 sıralarında; Datça'dan Marmaris yönüne giden Adem Baş'ın (52) kullandığı 48 FZ 659 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hisarönü Hüseyin Durmaz İlkokulu 5'inci sınıf öğrencisi Enes Düldül'e çarptı.
KURTARILAMADI
Gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Okula gitmek için evden çıktığı öğrenilen Enes Düldül'ün cansız bedeni, Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Baş gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
ANBEAN YANSIDI
Bu arada kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Enes Düldül'e hızla gelen kamyonetin çarptığı, çocuğun savrulduğu ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.
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