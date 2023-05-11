12 Mayıs'ta İstanbul'da elektrik kesintisi mi olacak? 12 Mayıs'ta İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi olacak?

BEDAŞ, 12 Mayıs'ta İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Peki, 12 Mayıs'ta İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi olacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2023 - 18:25
12 Mayıs'ta İstanbul'da elektrik kesintisi mi olacak? 12 Mayıs'ta İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi olacak?
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), İstanbul'da 12 Mayıs'ta elektrik kesintisi yapılacak ilçeleri internet sitesi üzerinden açıkladı. İstanbul'da yaşayan yurttaşlar, ''12 Mayıs'ta İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi olacak?'' sorusunu sıklıkla soruyor. İşte ayrıntılar...

12 MAYIS'TA İSTANBUL'DA HANGİ İLÇE VE MAHALLELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK?

12 Mayıs Cuma günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler şu şekilde:

Bağcılar

Bahçelievler

Başakşehir

Beylikdüzü

Büyükçekmece

Esenyurt

Eyüpsultan

Fatih


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