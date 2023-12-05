13 yaşındaki çocuk doktorla tartıştı, ortalığı ayağa kaldırdı!

Kayseri'de özel bir hastanede doktorla tartışan 13 yaşındaki çocuk, polisi arayıp intihar edeceğini söyledi. Hastaneye ulaşan ekipler çatı katında arama yaparken çocuk başka bir yerde çıktı.

İHA
Yayınlanma: 05.12.2023 - 12:29
13 yaşındaki çocuk doktorla tartıştı, ortalığı ayağa kaldırdı!
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Özel Dünyam Hastanesi’nde iddiaya göre, psikolojik sorunları olan B.Ç. (13) hastanede doktorla tartıştı.

Doktora sinirlenen B.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak hastanenin çatı katında olduğunu ve intihar edeceğini söyledi.

İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastanenin çatı katında arama yapan ekipler, çocuğa ulaşamadı.

B.Ç. bir süre sonra hastanenin önünde bekleyen polislerin yanına gelerek yaşananları anlatırken aile de çocuğa tepki gösterdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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