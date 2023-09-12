16 yaşındaki Berat'tan 6 gündür haber yok: Arama çalışmaları devam ediyor

Sarıyer'de arkadaşları ile birlikte yüzmek için girdiği denizde dalgalara kapılarak kaybolan Berat Keskin'i arama çalışmaları 6 gündür sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 12.09.2023 - 12:54
16 yaşındaki Berat'tan 6 gündür haber yok: Arama çalışmaları devam ediyor
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İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kısırkaya Plajı'nda 7 Eylül Perşembe günü arkadaşları ile birlikte yüzmek için denize giren Berat Keskin (14) bir anda dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

Yapılan bütün çalışmalara rağmen Keskin bulunamadı. Keskin'i arama çalışmaları kayboluşunun 6. günün de devam ediyor.

Bugün önceki günlere göre denizin daha sakin olmasını fırsat bilen ekipler arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Arama çalışmalarına Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Polis Sualtı Arama Kurtarma, İBB Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) ve Kıyı Emniyeti Arama Kurtarma ekipleri katılırken Keskin'in yakınları da plajda bekledi.

"EVE GİDEMİYORUZ"

Berat Keskin'in amcası Fesih Keskin, "Şu anda aramalar hızlı bir şekilde devam ediyor, altı gündür biz burada bekliyoruz. Bir an evvel bulunmasını istiyoruz. Hiçbirimiz eve gidemiyoruz. Çok üzüntülüyüz, bize yardımcı olsunlar. Devletin ne imkanı varsa burada harcasınlar, bu cenazeyi bir an önce bulalım" dedi.


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