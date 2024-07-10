17 ay sonra ilk duruşma: 'Bari deprem sonrası adil ilerlesin'

Yayınlanma: 10.07.2024 - 09:37

Güncelleme: 10.07.2024 - 09:37

Hatay'ın Antakya ilçesindeki 4 yıllık Elit Apartmanı 6 Şubat depreminde yıkıldı, 150 kişi yaşamını yitirdi.

Belediye çalışanlarının asli kusurlu tespit edildiği ve 4 tutuklunun bulunduğu davada ilk duruşma bugün saat 10.00'da Hatay Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Binada eşini ve çocuklarını kaybeden Mümtaz Gövce duruşma öncesi Cumhuriyet'e konuştu.

Özellikle Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman gibi illerde bu kadar can kaybı ve dava olduğuna dikkat çeken Gövce, "İnsan canından daha önemli konunun varlığını kabul etmiyoruz. Süreç hızlı ilerlemeli" dedi.

"Bizim acımız mal kaybı gibi geri gelecek bir şey değil. Şu kalan hayatımda evlatlarımın ve eşimin katilleri cezasını bulsun" diyen Gövce, "Deprem anında yapılamayan adil yönetim bari deprem sonrasında görelim. Süreç ne kadar uzarsa uzasın, çabamız da gayretimiz de bitmeyecek" ifadelerini kullandı.

