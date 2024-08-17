2 gündür haber alınamıyordu: Cesedi bulundu!
Balıkesir’in Erdek ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.
Erdek’e bağlı Yalı Mahallesi’nde bir apartman dairesinde yaşayan Y.U.'dan (70) 2 gün boyunca haber alamayan komşuları polise haber verdi.
Olay yerine, polis, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımıyla Y.U.'nun yaşadığı daireye girildi.
Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde, yalnız yaşayan Y.U.'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Y.U.’nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
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