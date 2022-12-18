21 yaşındaki Ayşenur'u öldüren erkek tutuklandı
Eskişehir'de sevgilisi olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Ayşenur Ç.'yi tabancayla ateş ederek öldüren H.F. isimli erkek tutuklandı.
İddiaya göre, Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki bir evde H.F. ile kız arkadaşı olduğu öne sürülen Ayşenur Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, H.F, tabancayla Ayşenur Ç'ye ateş etti.
Yaralanan genç kadın, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Ayşenur Ç'nin cesedi, otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
TUTUKLANDI
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili H.F. ile arkadaşı M.F'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden H.F'nin emniyetteki ifadesinde kız arkadaşını kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.F. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. M.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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