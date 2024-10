24 Ekim SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.10.2024 - 11:40

Güncelleme: 24.10.2024 - 11:40

SAKARYA ilinde 24 Ekim Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLDIBI, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE mahallelerinde ASLANOĞLU CD., ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., DEGIRMEN 3, ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 2, İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE, NERGİZ SK., ORMAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM mahallelerinde ESKİ BAĞDAT CD., FIRIN SK., LOJMAN (İZMİT) SK., LOJMAN SK., PEHLİVAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TURGUTLU, YENICE mahallelerinde ANKARA/2, TURGUTLU, TURGUTLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, ESME, EŞME, KAMISLI, KAMIŞLI, KIZILKAYA, KULFALLAR mahallelerinde 2667., 2873.-, DEREKÖY SK., DISLILER, DİŞLİLER SK., DOĞANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, EŞME, EŞME SK., İsimsiz100, İsimsiz101, KAMIŞLI KÖYÜ İÇ YOLU, KAZAKLAR, KAZAKLAR SK., KIRAN SK., KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR, KULFALLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR SK., ORTA, ORTAKÖY, ORTAKÖY SK., SAÇLIK, UZUNTARLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALİFUATPAŞA mahallelerinde ALİFUATPAŞA KÖYÜ İÇ YOLU, GÖÇMEN CD., HALICI SK., KINCI SK., ÖREN SK., VATAN CD., YAVUZ SULTAN SELİM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, HIRKA, IHSANIYE, İHSANİYE mahallelerinde 3354., 3355., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, HIRKA, IHSANIYE, İHSANİYE SK., SUÇATI KÖYÜ İÇ YOLU, ÜÇERENLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, NEVIYE mahallelerinde AKGÜL SK., ANADOLU OTOYOLU, BINNAZ, BOĞAZ SK., CEVHER, ÇAM SK., DOGA SK., DOĞA SK., GAZI, GAZİ CD., GÖKDELEN SK., GÖZDE, KAMELYA SK., KAMER SK., KUBİLAY, ULUBEY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 24 Ekim Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde AK SK., BARBAROS, BARBAROS CD., BİSMİL SK., BULAN SK., CANAN, ÇETİN CD., DENİZ, EŞREF, EŞREF SK., GÜLEN SK., HIDAYET, HİDAYET SK., KADİR SK., KONAK, KOSAVA SK., KÖKLÜ SK., KRİSTAL SK., KÜBRA, KÜBRA SK., MELTEM SK., MIMARSINAN, MIRAÇ, MİMARSİNAN CD., MİRAÇ CD., NADIDE, NADIR, NESİL, NİSA SK., NUMAN, NUMAN SK., OLGUN, OLGUN EVLER KONUT YAPI KOOPERA, OLGUN SK., OSMANGAZI, OSMANGAZİ CD., ÖZER SK., PARKE, SELİMİYE CD., SERDAR SK., UFUK SK., UZUNAHMET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 24 Ekim Perşembe 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AKÇAY, ARİFBEY, BEDIL KAZANCI, CUMHURIYET, CUMHURİYET, FATİH, HACIMERCAN, HANLIKÖY, NEVIYE, NEVİYE, UZUNKUM, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1006 KÜME EVLER, 1010 KÜME EVLER, 1012 SK., 1013, 1013 SK., 1014 SK., 1016 SK., 1018, 1018 SK., 1020, 1020 SK., 1024 SK., 130 SK., 1404 NOLU, 21008, 286, SK., 3. SK., 387 SK., 9001, ADA MERKEZ, ADA MERKEZ SK., ADA MERKEZ/2, ADA MERKEZ/4, ADA MERKEZ/6, ADALET, ADALET SK., ADIVAR SK., ADİL, ADNAN MENDERES CD., AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, AKBAŞ SK., AKIN, AKSU, ALEMDAR SK., ALİM SK., ALTAY SK., ARAS, ARAS SK., ARZU, ATA SK., ATATÜRK, ATLAS SK., AYBALA SK., AYDINLAR SK., AYVAZ SK., AZIZE, BALKAN SK., BAYRAKTAR SK., BILGIN, BİLECİK CD., BİLGİN SK., BÖLGE SK., BURÇAK, CAMI, CAMİ, CANAN SK., CEVHER SK., CEYHAN SK., CİHANGİR, CÖMERT SK., ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN CD., ÇAKIR SK., ÇARKÇI, ÇAVUŞOĞLU SK., ÇAYBAŞI CD., ÇIMEN, ÇIMEN SK., ÇİÇEK SK., ÇİMEN SK., DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DAMLA, DEMET SK., DEMIRYOLU, DEMIRYOLU CD., DEMİRYOLU CD., DERE SK., DEVRAN, DEVRAN SK., DICLE SK., DISLI, DİCLE SK., DİLEK SK., DİYAR SK., EKEN, EKİM, EKREM SK., ELMAS SK., ELVAN, EMIN, ERMIS, ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU CD., FAHRI, FUAT SK., GEÇIT, GEDIZ, GEDIZ SK., GIDER, GİDER SK., GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., GRUP KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, GUSER SK., GÜLBAHAR, GÜLDESTE, GÜLDESTE SK., GÜLERYÜZ, GÜLİSTAN SK., GÜNGÖREN, GÜNGÖREN SK., GÜVEN, GÜVEN CD., HABIL, HABİL SK., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, HAKAN, HAKAN CD., HANIMELI, HARMANLIK 1 SK., HASAT, HAYAT, HİLMİ SK., HİSAR SK., HUZUR, IRMAK, İL ORMAN MESİRE YERİ, İSTİKLAL CD., KABİL SK., KADER, KADER SK., KADER/1, KALE, KALE SK., KAPI, KARAYEMİŞ SK., KAVAKLI, KAVAKLI SK., KEHRIBAR, KEHRIBAR SK., KEHRİBAR SK., KILIÇ SK., KISA, KISA SK., KISMET, KISMET SK., KÖYDISI, KÖYDISI/1, KÖYDIŞI SK., KÖYIÇI 1/2, KÖYİÇİ, KÖYİÇİ SK., KUDÜS CD., LEYLA, LEYLA SK., LODOS, LODOS SK., MADEN SK., MEHMET EFENDİ SK., MELEK, MELEN SK., MERCAN KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, MERCAN SK., MERHUM HASAN ÖZCAN, MERHUM HASAN ÖZCAN SK., MERIÇ SK., MERİÇ SK., MESALE, MESALE SK., MESTAN SK., METİN, MEVLANA CD., MILLET, MIZRAK SK., MİLLET SK., NARIN, NASİP SK., OK, OK SK., ORTA SK., ORTA/1, ORTA/13, ORTA/2, ORTA/3, ORTA/4, ORTA/5, ORTA/6, OSMANGAZİ, ÖZGÜR, ÖZLEM SK., PARKE SK., PAŞA SK., PELIN, PELİN SK., PINAR SK., PIRLANTA SK., POYRAZ, S.H.T.MUHAMMET FATIH SAFITÜRK, SADIYE, SADİYE, SAFAK, SAKARYA CD., SAKARYA CD.Sİ, SAKARYA CD.Sİ SK., SAKARYACD.SI, SANCAK, SANCAK SK., SARAY SK., SAYGIN SK., SEHIT MUTLU SAYDAM, SEHIT MUTLU SAYDAM CD., SELVI SK., SERKAN SK., SEVEN SK., SEVIM, SEVİNÇ SK., SEYHAN SK., SEYRAN SK., SEZEN, SEZEN SK., SHT.BARIS KAPLAN, SHT.BARIS KAPLAN CD., SHT.ERDOGAN YENI, SULTAN SK., SUSAM, ŞAFAK SK., ŞAHLAN SK., ŞEHİT ERDOĞAN YENİ CD., ŞEHİT FATİH KARA CD., ŞEHİT HAMZA BUDAK SK., ŞEHİT MUTLU SAYDAM CD., ŞEN SK., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., TAMER, TANK, TANK SK., TASLIÇAY, TEKIN SK., TEKİN SK., TEPE, TOPRAK, TUĞBA, TÜRKAN, TÜRKER SK., ULUS, ULUS CD., UMUT SK., USLU SK., VOLKAN SK., YADIGAR, YADİGAR SK., YAKUT, YAKUT SK., YASAM SK., YAŞAM SK., YAVUZ SULTAN SELIM CD., YAY SK., YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, YIGIT, YİĞİT SK., YUDUM, YUDUM SK., YUKARI 2, YUKARI 2/1, YUKARI 2/2, YUKARI KIRAZCA, YUKARI KİRAZCA CD., YUKARI SK., YUKARI/1, YUVAM SK., YÜCE SK., YÜCEL, YÜCEL SK., ZAFER CD., ZERRIN, ZOR SK., ZÜBEYDE HANIM CD., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15 mahallelerinde BEYAZIT, BEYAZIT CD., YENİKENT PARKI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Ekim Perşembe 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15 mahallelerinde 1607, 1613, 1614 KÜME EVLER, 1626 KÜME EVLER, 1627 KÜME EVLER, 1670 KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABALI, BAYRAKTAR, BILECILER, BİLECİLER, BUDAKLAR, ÇÖKEKLER, HACILAR, HACIRAMAZANLAR, ILYASLAR, İLYASLAR, KARAKÖY, KURTBEYLER, SOLAKLAR, TASLIK, TAŞLIK, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 1302 NOLU, 1302 NOLU SK., 1307. SK., 1701., 1722 NOLU, 1723 NOLU, 2201. SK., 5441. SK., 5461 NOLU, 5462 NOLU SK., 5463 NOLU SK., 5464 NOLU SK., 5465 NOLU SK., 5466 NOLU/1, 5521 NOLU SK., 5524 NOLU SK., 5525 NOLU SK., 5526 NOLU SK., 5527 NOLU SK., 5527. SK., 5528 NOLU SK., 5528. SK., 5529 NOLU, 5601 NOLU, 5604 NOLU, 5606 NOLU SK., 5608 NOLU, 5612 NOLU, 5620 NOLU, 5700 NOLU, 5700 NOLU SK., 5701 NOLU, 5702., 5703. SK., 5704 NOLU SK., 5709 NOLU SK., 5712 NOLU, 5712 NOLU SK., 5716 NOLU/1, 5721 NOLU, 5721 NOLU SK., 5722 NOLU SK., 5723 NOLU, 5723 NOLU SK., 5730 NOLU SK., 5731 NOLU, 5741 NOLU/1, 5742 NOLU SK., 5743 NOLU SK., 5744 NOLU, 5744., 5748 NOLU SK., 5749 NOLU, 5749 NOLU SK., 5750 NOLU, 5750 NOLU SK., 5752 NOLU, 5752 NOLU SK., 5753 NOLU SK., 5755 NOLU, 5756 NOLU, 5801 NOLU SK., 5802 SK., 5810 NOLU, 5820 SK., 5821 NOLU, 5822, 5822 NOLU/2, ABALI, ABALI KÖYÜ İÇ YOLU, ABALI/1, ANKARA, ANKARA, CD., ANKARA. CD., ATATÜRK CD., BILECILER/2, BOSTANCILAR/1, BOSTANCILAR/2, ÇATALKÖPRÜ YOLU, ÇAVUŞLAR SK., ÇÖKEKLER, ÇÖKEKLER CD., DERE CD., DERNEK KIRI SK., DERNEKKIRI CD., ESENCE, HACILAR, HATIPLER CD., KARAKÖY, KARAKÖY CD., KÖPRÜ SK., KURTDOĞAN CD., NEHIR, NEHİR, NEHİR CD., NEVIYE, NEVİYE CD., ORTA CD., SARIKAMIŞ CD., SARIYER CD., SOLAKLAR, TURNADERE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇÖKEKLER, RÜSTEMLER mahallelerinde 5568 NOLU SK., 5569 NOLU SK., 5570 NOLU SK., 5571 NOLU SK., 5572 NOLU, 5572 NOLU SK., 5573 NOLU, 5573 NOLU SK., 5575 NOLU SK., 5576 NOLU SK., 5578 NOLU, 5582 NOLU SK., 5583 NOLU, 5583 NOLU SK., 5584 NOLU SK., 5585 NOLU, 5585 NOLU SK., 5586 NOLU SK., 5587 NOLU SK., 5588 NOLU SK., 5589 NOLU, 5589 NOLU SK., 5590 NOLU, 5590 NOLU SK., 5591 NOLU, 5591 NOLU SK., 5592 NOLU SK., 5593 NOLU SK., 5594 NOLU, 5594 NOLU SK., 5595 NOLU, 5595 NOLU SK., 5596. SK., 5597. SK., 5598, 5598 NOLU, 5598 NOLU SK., 5599 NOLU, 5599 NOLU SK., ÇÖKEKLER/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KORUCUK mahallelerinde 1. ARA SK., 1680 ADA İÇİ YOLU, 1680 KÜME EVLER, 1681-, 1681 ADA İÇİ YOLU, 1682 KÜME EVLER, 1683 KÜME EVLER, 1688 KÜME EVLER, 1689 KÜME EVLER, 1690 KÜME EVLER, 1691 ADA İÇİ YOLU, 1691 KÜME EVLER, 1693 ADA İÇİ YOLU, 1693 KÜME EVLER, 1695 KÜME EVLER, 1696 KÜME EVLER, 1697, 1697 ADA İÇİ YOLU, 1697 KÜME EVLER, 1698 ADA İÇİ YOLU, 1698 KÜME EVLER, 1700 KÜME EVLER, 1700 KÜMEEVLER, 1701 ADA İÇİ YOLU, 1701 KÜME EVLER, 1702 KÜME EVLER, 1711 ADA İÇİ YOLU, 1713 ADA İÇİ YOLU, 1713 KÜME EVLER, 1714 KÜME EVLER, 1714 KÜMEEVLER, 1725 KÜME EVLER, 1726, 1726 KÜME EVLER, 1728 KÜME EVLER, 1735 KÜME EVLER, 1737 KÜME EVLER, 1739 KÜME EVLER, 1740, 405 NOLU, 4051 NOLU, 4111 NOLU, 4124 NOLU, 4124 NOLU SK., 4124. SK., 4130 NOLU, 4131. SK., 4132 NOLU SK., 4133 NOLU, 4134 NOLU SK., 4135 NOLU, 4135 NOLU SK., 4140 NOLU SK., 4141 NOLU SK., 4148 NOLU, 4148 NOLU SK., 4150. SK., 4158 NOLU, 4166 NOLU, AHUDUDU SK., CEVAT UNCUOGLU, CEVAT UNCUOGLU CD., CEVAT UNCUOĞLU CD., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, KEREM COSKUN, KEREM COŞKUN CD., KONURALP, KONURALP BULVAR, KORUCUK, KORUCUK CD., KORUCUK PARKI İÇ YOLU, OGUZATA CD., OĞUZATA CD., PREMİUM SİTESİ İÇİ YOLU, SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HA, TOKİ İÇİ YOLU, VAKIF, VAKIF CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Ekim Perşembe 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABALI, BAYRAKTAR, BİLECİLER, BUDAKLAR, ÇERÇILER, ÇERÇİLER, ÇÖKEKLER, ERENLER, HACILAR, HACIRAMAZANLAR, ILYASLAR, İLYASLAR, KARAKÖY, SOLAKLAR, TASLIK, TAŞLIK, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 1720 NOLU, 1720 NOLU SK., 1721 NOLU, 1721 NOLU SK., 1725 NOLU, 1726 NOLU, 1727 NOLU, 1729 NOLU CD., 5441 NOLU, 5441 NOLU SK., 5443 NOLU, 5443 NOLU SK., 5444 NOLU, 5461 NOLU SK., 5463 NOLU, 5466 NOLU SK., 5521 NOLU, 5522 NOLU, 5522 NOLU SK., 5523 NOLU SK., 5526 NOLU, 5526. SK., 5527 NOLU, 5601 NOLU SK., 5605 NOLU, 5605 NOLU SK., 5606 NOLU, 5611 NOLU, 5704 NOLU, 5704. SK., 5707 NOLU, 5707 NOLU SK., 5711 NOLU, 5741 NOLU, 5741 NOLU SK., 5743 NOLU, 5745 NOLU SK., 5746 NOLU SK., 5748/1, 5751 NOLU SK., 5754 NOLU SK., 5755 NOLU SK., 5756 NOLU SK., 5804 SK., 5820, 5820 NOLU, 5821 SK., 5822 NOLU, 5822 NOLU/1, 5822 SK., 903. SK., ABALI CD., ANKARA CD., ANKARA/4, BİLECİLER KÖYÜ İÇ YOLU, BOSTANCILAR, ÇAVUSLAR, ÇERÇILER, ÇERÇİLER CD., DEREALTI, DEREALTI CD., DERNEKKIRI, ESENCE CD., GAZETECI KAZIM ERTEK, GÜN1, HACILAR CD., HACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, HATIPLER, HATİPLER CD., ILYASLAR/1, ILYASLAR/2, İLYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU, İsimsiz148, SARIKAMIS, SARIYER, SETALTI, SETALTI CD., SOLAKLAR SK., SUNA SK., TAŞLIK CD., VATAN, YEŞİLYURT KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER YENİ, SÜLEYMANBEY, TUZLA mahallelerinde 1257 NOLU SK., 1258 NOLU SK., 1261 NOLU SK., 50 NOLU CD., 5209 NOLU, 5209 NOLU SK., 5214 NOLU SK., 5218 NOLU SK., 5221 NOLU SK., 5222 NOLU SK., 5231 NOLU SK., 5232 NOLU SK., 5233 NOLU SK., 5234 NOLU, AK, ÇAY 1 SK., ÇAY 2 SK., ÇEVRE YOLU CD., HAL. CD., KARASU YOLU CD., KÖPRÜBAŞI YOLU, MERKEZ CD., MERKEZ/1, YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK, SELAHIYE mahallelerinde 20. CD., 4600 SK., 4600., 4600. SK., 4601. SK., 4602. SK., 4603. SK., 4604. SK., 4605., 4605. SK., 4606., ARALIK, ARALIK CD., ATLAS, FERIK, FERIK CD., FERİK CD., GÖKÇEÖREN CD., İSMET OCAKLI, İSMET OCAKLI CD., KILINÇ, KILINÇ SK., SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SORGUT, SORGUT SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU, ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., TÜRKYOLU, TÜRKYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUÇESME, SELAHIYE, SELAHİYE mahallelerinde 2405., BOR, EVREN, EVREN SK., FİRUZE SK., KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA, KAZIMPAŞA CD., KURTULUS, KURTULUŞ CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, SAFIR, SAFİR SK., SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 24 Ekim Perşembe 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, HIZIRTEPE, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA, MALTEPE, MİTHATPAŞA, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 104. SK., 2. CD., 362., 364. SK., 366. SK., 391. SK., 532 NOLU, 532 NOLU SK., 545 NOLU SK., 549 NOLU, 549 NOLU SK., 562 NOLU, 562 NOLU SK., 565 NOLU SK., 573 NOLU SK., 574 NOLU SK., 575 NOLU SK., 708. SK., 713., 749. SK., 751. SK., 804. SK., 809., 809. SK., 810. SK., 812. SK., 813. SK., 815. SK., 822. SK., 828., 828. SK., 833. SK., 836., 841. SK., 842. SK., 846. SK., 847., 848. SK., 851., 853., 855., 855. SK., 857. SK., 859 SK., 861. SK., 863. SK., 864. SK., 9. CD., ADNAN MENDERES, AHMET YESEVI, AHMET YESEVİ SK., AKARSU SK., AKÇAY, AKÇAY SK., ARMUTLU SK., AŞIK VEYSEL SK., ATAY, AYAZ SK., AYDIN SK., BAGLAR, BAĞLAR CD., BAHTİYAR SK., BESKÖPRÜ, BULUT, CAN, CENGIZ TOPEL, CİVELEK SK., ÇAGLAR, EFE SK., EMEK SK., GENÇ SK., GİRDAP SK., GÖNÜL SK., GÜNEY SK., GÜVEN SK., HÜRRİYET SK., KANAL SK., KANMAZ SK., KARDELEN SK., KAYAR SK., KIR, KIR SK., KIRISHANE CD., KORUTÜRK, KORUTÜRK SK., LALE, MALİ MÜŞAVİRLER SK., MEHMET ZAHİT KOTKU SK., MENEKŞE SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., MUHSİN YAZICIOĞLU BULVAR, NISAN SK., NİŞAN SK., OGUZ., OĞUZ. SK., ORHANGAZI, ORHANGAZİ CD., ÖDÜL SK., ÖNDEREVLERİ SK., ÖZGE SK., ÖZGÜ SK., PETEK SK., SAHIL, SEÇIL, SEÇİL SK., SELIM, SELVİNAZ SK., SEMA SK., SERİN SK., SERKENT SİTESİ İÇİ YOLU, SIRMA SK., ŞEHİT METİN AKKUŞ SK., ŞEHİT MUZAFFER ÇETİN CD., ŞEHİT MÜRSEL ULUNÇ SK., ŞEHİT OSMAN TEMİZ SK., TEPEÜSTÜ, TEPEÜSTÜ SK., UZAY SK., VAGON SK., YAMAÇ SK., ZERAFET SK., ZIYAPASA, ZİYAPAŞA SK., ZORLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMABASI, AÇMABAŞI, AKPINAR, AKTAS, AKTAŞ, BEYLER, ÇAKMAKLI, ÇUKURKÖY, GÖRELE, GÜMÜSOLUK, HIZAR, KARALAR, KARSI, KARŞI, KESTANEPINARI, KIRAZLI, KİRAZLI, KOGUTPELIT, KOĞUTPELİT, KÖYYERI, KÖYYERİ, KÜPLÜK, MERKEZ, SERBETPINAR, SÜNGÜT, ŞERBETPINAR, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT, YENI, YENİ, YEŞİLKÖY mahallelerinde 404., 415., ABAY, ABDULHAMIT, ABDULHAMİT SK., AÇMABAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, AHSEN, AHSEN SK., AKÇAGÖL, AKÇAGÖL SK., AKÇAGÖL/10, AKÇAGÖL/2, AKÇAGÖL/4, AKÇAGÖL/5, AKÇAGÖL/7, AKÇAGÖL/8, AKHUN, AKPINAR, AKPINAR/1, AKPINAR/4, AKPINAR/7, AKPINAR/8, AKPINAR/9, ALAPLI, ALAPLI SK., ALAPLI/2, ALT, ALT SK., ALT/4, ALT/6, ASAGI, AZAP, BALIKÇI ZIYA, BALIKÇI ZİYA CD., BALIM, BALIM SK., BASPINAR, BASPINAR/5, BASPINAR/6, BAŞPINAR, BAŞPINAR SK., BEKTAŞI SK., BEYLER, BEYLER SK., BEYLER/1, BEYLER/3, BEYLER/4, BEYLER/5, BEYLER/6, BİNDALLI SK., CAMI/1, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY), ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/1, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/2, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/5, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/6, ÇAKALDAGI-, ÇAKALDAGI/1, ÇAKALDAGI/3, ÇAKALDAĞI, ÇAKALDAĞI SK., ÇAKMAKLI KÖYÜ İÇ YOLU, ÇETINKAYA, ÇIÇEKYUSUF, ÇIÇEKYUSUF/2, ÇIRALI, ÇİÇEKYUSUF SK., ÇİLİNGİR SK., ÇUKURKÖY İÇ YOLU, DEMİRHAN SK., DERVIS, DERVIS/2, DERVIS/4, DOGAN, DOĞAN, ESENTEPE SK., ESENTEPE_2, FINDIKLIK EVLERI(5), FINDIKLIK EVLERİ(3), FINDIKLIK EVLERİ(5), FINDIKLIK KÜME EVLERI, GEDIK, GEDIK/1, GEDIK/4, GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN SK., GEYIKLIBABA-, GÖK, GÖKÇE HATUN, GÖKÇE HATUN/2, GÖKÇEKIZ SK., GÖRELE, GÖRELE SK., GÖRELE/1, GÖRELE/5, GÖRELE/7, GÜL PEMBE, GÜL PEMBE SK., GÜLPEMBE SK., GÜLSUYU, GÜLSUYU SK., GÜMÜŞOLUK KOCAALİ CAD., GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU SK., GÜNDOĞDULAR CD., HENDEK KOCAALI YOLU, HENDEK KOCAALI YOLU/3, HENDEK KOCAALI YOLU/4, HENDEK KOCAALI YOLU/5, HENDEK KOCAALİ YOLU, HENDEKKOCAALI, HIZIR REİS, İsimsiz113, İSTİKLAL SK., KARADERE, KARADERE (1)-, KARADERE (2), KARADERE (KESTANEPINARI) SK., KARADERE/1, KARADERE/2, KARADERE/6, KARADERE/7, KARALAR, KARATOPRAK, KARATOPRAK SK., KARATOPRAK/2, KARATOPRAK/3, KARATOPRAK/4, KARSI_7, KESTANE, KESTANE SK., KESTANE/1, KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KESTANEPINARI/1, KESTANEPINARI/10, KESTANEPINARI/17, KESTANEPINARI/22, KESTANEPINARI/25, KESTANEPINARI/26, KESTANEPINARI/29, KESTANEPINARI/3, KESTANEPINARI/5, KESTANEPINARI/7, KESTANEPINARI/8, KIRAN, KIRAN/1, KIRAN/2, KISA/1, KISA/2, KOĞUKPELİT KÖYÜ İÇ YOLU, KÖYYERİ KÖYÜ İÇ YOLU, KURS, KURS SK., KÜPLÜK, KÜPLÜK SK., KÜPLÜK/1, KÜPLÜK/5, M.AKİF ERSOY CD., MADEN, MADEN 1, MADEN/3, MADEN/5, MADEN/6, MEHMET AKIF ERSOY, MERKEZ, MERKEZ (ÇAKMAKLI), MERKEZ (ÇUKURKÖY), MERKEZ 1, MERKEZ(KOĞUKPELİT), MERKEZ(KÖYYERİ), MERKEZ(ŞERBETPINAR), MERKEZ(YALPANKAYA), MERKEZ(YANIKSAYVANT), MERKEZ/1_11, MERKEZ/1_4, MERKEZ/1_6, MERKEZ/1_7, MERKEZ/10, MERKEZ/10_6, MERKEZ/2_3, MERKEZ/2_5, MERKEZ/3_10, MERKEZ/3_2, MERKEZ/3_9, MERKEZ/39, MERKEZ/4_1, MERKEZ/4_4, MERKEZ/4_8, MERKEZ/40, MERKEZ/44, MERKEZ/53, MERKEZ/57, MERKEZ/62, MERKEZ/63, MERKEZ/72, MERKEZ/74, MERKEZ/82, MERKEZ_10, MERKEZ_26, MERKEZ_27, MERKEZ_4, MERKEZ_8, MERKEZ_9, MERKEZ_91, MERKEZ_92, MERKEZ_93, MERKEZ_94, MERZİFON SK., MİTHAT PAŞA SK., MOLLA, MOLLAOGLU, MOLLAOĞLU SK., ONBASI, ONBAŞI SK., ORTA_1, ORUÇ REİS SK., OZANLAR, OZANLAR SK., PASA, PAZAR SK., PINAR, RIZA SAMRIOGLU, RIZA SAMRIOGLU CD., RIZA SAMRIOĞLU CD., SABAN, SABAN/2, SAHIN, SALLIKAYA, SALLIKAYA SK., SALLIKAYA/1, SARMASIK/3, SEHIT NURI TAN, SEVILAY, SEVILAY SK., SEVİLAY SK., SHT.NURI TAN/3, SIRT, SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANIYE CD., SÜLEYMANİYE CD., SÜNGÜT, SÜNGÜT SK., SÜNGÜT/12, SÜNGÜT/14, SÜNGÜT/15, SÜNGÜT/6, ŞABAN SK., ŞAHİN, ŞEHİT NURİ TAN CD., ŞHT.NURİ TAN CD., TASLIK-, TEK SK., TEPEBASI, TEPEBASI/3, TEPEBAŞI, TEPEBAŞI SK., TÜZEL, Uavtede Yok, ULU SK., YALPANKAYA, YALPANKAYA CD., YALPANKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, YANIKSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU, YENI, YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YUKARI, YUKARI/5, YUNUS EMRE PARKI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, MAHMUDIYE mahallelerinde 515, 515 SK., 516., 516. SK., 517., 517. SK., 518, 518 SK., 519., 520., 522., 522. SK., 524 SK., 525., 529., 530., 531., 531. SK., 532., 532. SK., 533., 533. SK., 534., 535., 536., 539., 542., 543., 544., 545., 546., 547., 547. SK., 549., 550., 551., 553. SK., 642., ALİ FUAT CEBESOY CD., ÇAYIRLAR SK., FATIH SULTAN MEHMET CD., FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., NİNE HATUN SK., SAHILYOLU, SAHİL YOLU CD., ŞAİR AYSEN AKDEMİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKOVA, BÜYÜKDERE, KAZIMIYE, LÜTFIYEKÖSK, LÜTFİYEKÖŞK, RASIMPASA, RASİMPAŞA mahallelerinde 1002. SK., 1005. SK., 1007. SK., 1010. SK., 1106., 14409, 6001, 6002 SK., 6003, 6005, 6005 SK., 6008, 6008 SK., 6011, 6013 SK., 6014 SK., 6019, 6019 SK., 6021, 6021 SK., 6022, 6032, 6032 SK., 6032. SK., 6039, 6043 SK., 6053, 6054 SK., 6056, 6061 SK., 6062, 6063 SK., 6064, 6064 SK., 6065, 6065 SK., 6068, 6073 SK., 6076, 6081, 6082 SK., 6083, 6083 SK., 6093, 6093 SK., 6098 SK., 6100, 6102 SK., 6104 SK., 6110 SK., 6113, 6115 SK., 6116, 6116 SK., 6117 SK., 6117. SK., 6119 SK., 6120, 6121, 6121 SK., 6122 SK., 6127, 6129 SK., 6130 SK., 6136 SK., 6137 SK., 6141, 6141 SK., 6142 SK., 6144 SK., 6145 SK., 6525 SK., 6526 SK., 6528, 6528 SK., 6529 SK., 6529. SK., 6532 SK., 6533 SK., 6534 SK., 6535, 6536 SK., 6536. SK., 6537, 6537 SK., 6538 SK., 6539 SK., 6540 SK., 6541 SK., 6542 SK., 6544 SK., 6545, 6545 SK., 6546 SK., 6547, 6547 SK., 6548, 6548 SK., 6549 SK., 6582 SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ARPACIK, BÜYÜKDERE, BÜYÜKDERE CD., CEVAT AYHAN, CEVAT AYHAN CD., FİSKOBİRLİK CD., GIRESUNLULAR, GIRESUNLULAR/2, GIRESUNLULAR/4, GIRESUNLULAR/6, GİRESUNLULAR, İsimsiz84, LÜTFİYEKÖŞK KÖYÜ İÇ YOLU, LÜTFİYEKÖŞK MERKEZ, MEHMET AKIF ERSOY, NEVZAT CÖMERT CD., RASIMPASA, RASİMPAŞA CD., SAKARYA, SAKARYA BLV., SAKARYA BULVAR, ŞEHİT YUSUF KÖSTERELİ, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUYUMCULLU, KUYUMCULU mahallelerinde HIRADERE SK., MADEN DERESI, MADEN DERESİ, MADEN DERESİ SK., MERKEZ/11 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARANLIKDERE, KUZULUK mahallelerinde 1022, 1023, 1024, 1024 KÜME EVLER, 1025, 1027, 1027 KÜME EVLER, ESKI ADAPAZARI, KARANLIKDERE MERKEZ SK., MERKEZ/8, NAMAZGAH, NAMAZGAH CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİ CEDİT, GÜNDOĞAN, ORTA mahallelerinde 50.YIL CD., AHMETBEY CD., BAHAR SK., HÜRRIYET CD., HÜRRİYET CD., ORHAN GAZI, ORHAN GAZI CD., ORHAN GAZİ CD., ŞEREF, ŞEREF CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOGAN, GÜNDOĞAN, ORTA mahallelerinde 1 NOLU GAZİ OKTAY KAAN PARKI İ, 2008, 50.YIL, HALİT MOLLA CD., HÜRRİYET, ISMET INÖNÜ, İSMET İNÖNÜ CD., NİSAN 17. SK., SEKER, SEREF, ŞEKER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINDERE CUMHURIYET, ALTINDERE OSMANAĞA mahallelerinde AKASYA SK., ALTINDERE SK., BAKIRCILAR, BAKIRCILAR SK., BIÇKIDERE (ALTINDERE), BIÇKIDERE SK., BIÇKIDERE(OSMANAGA), CAMİİ SK., CUMHURIYET (GÜNDOGAN), CUMHURİYET, ÇAMLIK (ALTINDERE), ÇINAR (ALTINDERE), ÇINAR SK., DEĞİRMEN SK., ERKAN, GAZI (ALTINDERE), GENERAL ENGIN HOS, GENERAL ENGİN HOŞ SK., IHLAMUR SK., İMAM, İMAM SK., KANARYA SK., KAVLANDERE, MENEKŞE(ALTINDERE), NUR, NUR SK., SEHIT ISMAIL SARI, SERÇE SK., ŞEHİT İSMAİL SARI SK., TAŞPINAR SK., ZADE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIBEDIL, SEYFELER, TOPAĞAÇ, VAKIF mahallelerinde 1022. SK., 13009, 13009. SK., 14003, 14005, 14005 SK., 14006, 14006 SK., 14008 SK., 14013, 14022, ADA, ADA CD., HÜDAİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPAĞAÇ mahallelerinde ORHAN GAZİ SK., OSMAN GAZİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 24 Ekim Perşembe 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPAGAÇ, TOPAĞAÇ, VAKIF mahallelerinde 14001, 14003 SK., 14004, 14009, 14010, 14011, 14016, 14017, 17003 SK., BEYAZIT SK., TOPAGAÇ, TOPAĞAÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKESENCE, KÜÇÜKESENCE mahallelerinde 103 NOLU, 109 NOLU, 109 NOLU SK., 110 NOLU, 110 NOLU SK., 28 NOLU CD., 29 NOLU, 29 NOLU CD., BÜYÜKESENCE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜKESENCE mahallelerinde 102 NOLU, 104 NOLU SK., KÜÇÜKESENCE, KÜÇÜKESENCE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 24 Ekim Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜKESENCE mahallelerinde 102 NOLU SK., 105 NOLU SK., 106 NOLU SK., 107 NOLU SK., 108 NOLU, 108 NOLU SK., 28 NOLU, KÜÇÜKESENCE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.