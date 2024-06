25 Haziran DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.06.2024 - 09:35

Güncelleme: 25.06.2024 - 09:35

DÜZCE ilinde 25 Haziran Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 25 Haziran Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ mahallelerinde HACIYAKUP KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Haziran Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, N KENDISI mahallelerinde ERDEMLI, MERKEZ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Haziran Salı 18:00-19:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAR mahallelerinde ASAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Haziran Salı 08:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, DERELITÜTÜNCÜ, DERELİTÜTÜNCÜ mahallelerinde 1839. SK., 1842. SK., 1847. SK., 1850., 1859. SK., 1860. SK., 1861., 1861. SK., 1867. SK., 1868., 1882. SK., 1938. SK., 1939. SK., BILIR, FERDA SEVEN, LATİFOĞLU SK., SEHIT ÖMER HALISDEMIR, SEVEN, SEVEN SK., TEMEL, TEMEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Haziran Salı 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, DEDELER, DERELITÜTÜNCÜ, DERELİTÜTÜNCÜ, SOĞUKPINAR mahallelerinde 1864., 1898. SK., 1900., 1900. SK., 1914. SK., 3306. SK., DEDELER, DEDELER CD., MERKEZ SOĞUKPINAR SK., SOĞUKPINAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Haziran Salı 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEDELER, DERELİTÜTÜNCÜ mahallelerinde 1896. SK., 5247. SK., 5290. SK., 5300. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Haziran Salı 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKUZPINAR, KABALAK, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde 101, 101 CD., 201 SK., 205, 402, 402 SK., BOĞAZİÇİ KÖYÜ İÇ YOLU, DOKUZPINAR1, DUMLUPINAR2, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, KABALAK KÖYÜ YOLU, SEKERPINAR3, SEKERPINAR4 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Haziran Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEDİDİYE, GÜZELBAHÇE, KOÇYAZI, KÖYÜN KENDİSİ, NALBANTOĞLU, POYRAZ, SALLAR, SOĞUKPINAR, ŞEREFİYE, YAHYALAR, YUKARI YAHYALAR mahallelerinde 1.BAHÇELİEVLER CD., 101. SK., 2210. SK., 2212. SK., 2213., 2220. SK., 2228. SK., 2230. SK., 2231. SK., 2232. SK., 2234. SK., 2237. CD., 2238. SK., 2239., 2239. SK., 2240., 2240. SK., 2241., 2242., 2243. SK., 2276. SK., 2277., 2295., 2316. SK., 2317., 2329., 2329. SK., 2331., 2335. SK., 2336., 2336. SK., 2338., 2341., 2341. SK., 2400., 2400. SK., 4556. SK., 4557. SK., 4560. BULVAR, 4561., 4566., 4750. SK., 4752., 4752. SK., 4753., 4756. SK., 4757., 4759., 4759. SK., 4760., 4761. SK., 4762. SK., 4765. SK., 4766., 4766. SK., 4769. SK., 4771. SK., 4773., 4773. SK., 4775. SK., 4779. SK., 4990., 4993., 5012., 5020., 5055., 5059., 5059. SK., 5060. SK., 5084., 5099., 5099. BULVAR, 5114. SK., 5117., 5119., 5123., 5126., 5127. SK., 5128. SK., 5130., 5130. SK., 5133., 5133. SK., 5143., 5143. SK., 5148. SK., 5149. SK., 5150., 5150. SK., 5151. SK., 5152., 5154., 5154. SK., 5163., 5163. SK., 71. SK., BİLGE SK., BİLİR SK., BULUT SK., ÇEVRE YOLU, GÜNDOLAMASI KÖYÜ YOLU, MERKEZ MH, RASİM BETİR PAŞA BULVAR, SALLAR KÖYÜ YOLU, SOĞUKPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, YAHYALAR KÖYÜ İÇ YOLU, YUKARI YAHYALAR KÖYÜ İÇ YOLU, YUKARI YAHYALAR YOLU, ZAHID KEVSERI BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Haziran Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI mahallelerinde 2246. SK., 2247. SK., GÖZÜKARA SK., MUHSİN YAZICIOĞLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Haziran Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYBAŞI, ERDEMLİ, HAMZA, KARAÖMER, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, SEHIT, YAKA mahallelerinde KÖY SOKAĞI, AYBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, AYBAŞI KÖYÜ YOLU, AYNALI KÖYÜ İÇ YOLU, ERDEMLİ KÖYÜ YOLU, HAMZA, KARAÖMER, KONURALP 170., OSMANCA, YAKA, YAKA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Haziran Salı 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 183., 185. SK., 186. SK., 199., D 100 KARAYOLU, D 100 KARAYOLU CD., TÜTÜNCÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Haziran Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAVAKBIÇKI, N KENDISI mahallelerinde AKTARLA, KAVAKBIÇKI, KAVAKBIÇKI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 25 Haziran Salı 13:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKHARMAN mahallelerinde KIRKHARMAN KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 25 Haziran Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, AŞAĞI, DEREIÇI, DEREİÇİ, YUKARI mahallelerinde ASAGI, DEREIÇI, YILGIN KÖYÜ İÇ YOLU, YILGIN KÖYÜ YOLU, YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 25 Haziran Salı 01:30-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MÜCAVİR mahallelerinde DOĞA TATİL SİTESİ İÇİ YOLU, KARASU ŞİLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 25 Haziran Salı 01:30-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde BAŞAR CD., DELTA, HALİLOĞLU CD., MERİÇ SK., SARAY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 25 Haziran Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GIRESUNLULAR, OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde AĞIT SK., ÇETIN AYDOGAN, ÇETİN AYDOĞAN CD., DOĞANCILAR KÖY YOLU, GIRESUNLULAR, GÖKNAR SK., KALYONCU SK., OKTAY SK., SANAYI 8, SÖGÜT, SÖĞÜT SK., ŞEHİT SADIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 25 Haziran Salı 04:00-06:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde ELÇİN SK., RESUL EFENDI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 25 Haziran Salı 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZİ mahallelerinde AKÇAM SK., BADEM 1 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 25 Haziran Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde BAĞLAR SK., BEŞEVLER SK., EREGLI, EREĞLİ CD., GÜLİSTAN CD., GÜNEY SK., PASA, SALYANCI CD., TİLBE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 25 Haziran Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIF, DEDEDÜZÜ, DERE, ELMALIDERE, GÜNEY, HATIPOGLU, KASALTI, KERSEN DÜZÜ, KIRAN, KIZILÜZÜM, KÖYÜN KENDİSİ, KUZ, N KENDISI, ÖRENIÇI, PAZARCIK, SAKIR, ÜVEZBELİ, YANIKSAYVANT mahallelerinde ARIF, DEDEDÜZÜ, DEDEDÜZÜ KÖYÜ YOLU, DERE, GÜNEY, HATIPOGLU, KARATOPRAK, KASALTI, KERSEN DÜZÜ, kersendüzü, kersendüzü iç yolu, kersendüzü yolu, KIZILÜZÜM, KURUALİ MEVKİ, KUZ, KÜREKLIK, MERKEZ, ÖRENIÇI, PAZARCIK, PAZARCIK KÖYÜ YOLU, SAKIR, UVEZBELİ KIRAN YOLU, ÜVEZBELİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 25 Haziran Salı 11:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALT, ÇEVRİK, FIRINYANI, KURU ALI, MERKEZ, ORDULUKARADERE mahallelerinde 172. SK., ÇELİKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, FIRINYANI, KIZILÜZÜM KÖYÜ YOLU, KURUALI, ORDULUKARADERE KÖYÜ İÇ YOLU, ORDULUKARADERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.