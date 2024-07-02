29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Gaziantep’te 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 13:03
29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkâmil ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö. isimli şahıs, gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


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