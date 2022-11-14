3 kardeş çakmakla oynarken evi yaktı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde evde çakmakla oynayan 3 kardeş yatağı yaktı. Yangın yayılmadan söndürülürken, kardeşler ve anneleri kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 kardeş olan Elif Yaren Ç. (8), Hira Nur Ç. (7) ve Alperen Ç. (4), bugün saat 14.30 sıralarında odalarında, çakmakla oynarken yatağı tutuşturdu.
Anneleri Büşra Ç.'nin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Büşra Ç. bu sırada kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı.
Adrese gelen itfaiye ekipleri yangını yayılmadan kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın nedeniyle dumandan etkilenen kardeşler ile anneleri kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
Video Haberler
- Kurduğu mantar tesisinde taleplere yetişemiyor
- ''Telefon yerine bant geldi''
- Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- ''Yılda 50 tane satamıyoruz artık''
- Arkadaşlıkları yüzleri gülümsetti
- Bağcılar Belediyesi tarafından 5 ton hamsi dağıtıldı
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- Yüksekova'da yoğun sis
- O anlar saniye saniye kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı
- İstiklal'de patlama
- DHA paylaştı, Taksim bombacısı itiraf etti!
- Kiraladıkları evde ölü bulundular
- Siyasilerden patlamaya ilişkin açıklama
- Karayalçın deneyimlerini İzmirli gençlerle paylaştı
- DHA, şüpheli kadının kaçış anlarını paylaştı
- Soylu'dan terör saldırısına ilişkin açıklama
- Fransa ve ABD'den açıklama
- Fenerbahçeli Pedro taraftardan özür diledi!