3 kardeş çakmakla oynarken evi yaktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde evde çakmakla oynayan 3 kardeş yatağı yaktı. Yangın yayılmadan söndürülürken, kardeşler ve anneleri kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

DHA
14 Kasım 2022 Pazartesi, 15:44
3 kardeş çakmakla oynarken evi yaktı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 kardeş olan Elif Yaren Ç. (8), Hira Nur Ç. (7) ve Alperen Ç. (4), bugün saat 14.30 sıralarında odalarında, çakmakla oynarken yatağı tutuşturdu.

Anneleri Büşra Ç.'nin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Büşra Ç. bu sırada kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı.

Adrese gelen itfaiye ekipleri yangını yayılmadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen kardeşler ile anneleri kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.


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