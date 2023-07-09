3 yaşındaki çocuk ikinci kattan düştü

Yayınlanma: 09.07.2023 - 14:54

Güncelleme: 09.07.2023 - 15:22

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde öğle saatlerinde ikinci kattaki evlerinin balkonuna çıkan Orhan Utkucu, dengesini kaybederek zemine düştü.

Durumu fark eden ailesinin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralı çocuk olay yerinde yapılan il müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.