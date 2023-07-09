3 yaşındaki çocuk ikinci kattan düştü

Siirt'in Pervari ilçesinde ikinci kattaki evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki Orhan Utkucu, yaralı olarak getirildiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

DHA
Yayınlanma: 09.07.2023 - 14:54
3 yaşındaki çocuk ikinci kattan düştü
Abone Ol google-news

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde öğle saatlerinde ikinci kattaki evlerinin balkonuna çıkan Orhan Utkucu, dengesini kaybederek zemine düştü.

Durumu fark eden ailesinin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralı çocuk olay yerinde yapılan il müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


Siirt Balkon

İlgili Haberler

Siirt’te gece yarısı korkutan yangın: Ormanlık alana sıçardı

Siirt’te gece yarısı korkutan yangın: Ormanlık alana sıçardı
Siirt-İstanbul seferini yapan uçak acil iniş yaptı

Siirt-İstanbul seferini yapan uçak acil iniş yaptı
Ortalık savaş alanına döndü... Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü... Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

En Çok Okunan Haberler