4 çocuklu çift, araçta ölü bulundu
Konya'da, 4 çocukları olan Fadime (42) ve Mehmet (42) Dağlı çifti, otomobilde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.
Çumra ilçesi Dedemoğlu Mahallesi 77422 Sokak'ta,22 Kasım Salı günü saat 15.00 sıralarında sanayi bölgesine yakın alanda, 42 J 5415 plakalı aracın yanında kanlar içindeki kişiyi görenler, jandarmaya ihbarda bulundu.
TABANCA ARAÇTA BULUNDU
Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Sağlıkçılar, araçtaki Mehmet Dağlı ile eşi Fadime Dağlı'nın tabancayla vurulmaları sonucu öldüğünü belirledi. Bölgede inceleme yapan jandarma, olayda kullanılan tabancayı araçta buldu.
'İNTİHAR' İDDİASI
Jandarma ekipleri, Mehmet Dağlı'nın, Fadime Dağlı ile araçla ilçe dışındaki boş araziye geldiği, Mehmet Dağlı'nın önce eşini vurup ardından intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.
Yapılan incelemelerin ardından 4 çocukları bulunan Dağlı çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Video Haberler
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarihi bina eğitime açıldı
- Erdoğan 'çağrı' yaptı, Bahçeli ise hedef aldı
- Endonezya'da can kaybı artıyor!
- 'Hükümetin neredeyse yarısı burada'
- 'Asla unutmayın'
- Savcılık ifadesi ortaya çıktı: 'Çok üzgünüm'
- Dünya Kupası'nda TRT skandalı!
- 'Münafıklar en büyük düşmanlardır'
- Fersoy ve İşiten'den duygulandıran paylaşım
- 'Belli bakanlıklar verilebilir'