4 ilde 'evde sabun paketleme işi' dolandırıcılığı: 10 tutuklama

Elazığ merkezli 4 ilde mağdurları 'Evde sabun paketleme işi' vaadiyle dolandıran 11 şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 13:41
4 ilde 'evde sabun paketleme işi' dolandırıcılığı: 10 tutuklama
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Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Elazığ, Mersin, Adana ve Diyarbakır'da, mağdurları 'Evde sabun paketleme işi' vaadiyle dolandıran şüphelilerle ilgili çalışma yapıldı.

Belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.


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