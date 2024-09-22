4 kilo metamfetamin ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 22.09.2024 - 13:38

Güncelleme: 22.09.2024 - 13:38

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İlkadım ve Atakum ilçelerinde operasyon düzenleyerek 3 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 4 kilo metamfetamin, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 81 bin 900 TL nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.