5 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi

Eskişehir’de bir çay bahçesindeki oturan yurttaşlara bıçakla saldıran ve 5 kişiyi yaralayan şahıs, geniş güvenlik tedbirleri altında polis özel harekat ekipleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 13.08.2024 - 15:41
5 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi’nde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı’nda meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Arda K., çay bahçesinde oturan şahıslara bıçakla saldırdı.

Hücum yeleği, kask ve gözlük kullanarak yüzünü maskeyle gizleyen Arda K., bölgede bulunan 5 yurttaşı bıçakladıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Arda K. isimli şüpheli, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince alınan geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi.


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