6 ilde kamu çalışanlarına idari izin

01 Şubat 2022 Salı, 10:33

Kar yağışı bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Ulaşımda da bazı aksamalar yaşanıyor.

Bu sebeple, Malatya, Nevşehir, Afyonkarahisar ve Sivas'taki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personele idari izin verildi.