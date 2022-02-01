6 ilde kamu çalışanlarına idari izin
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 kentte, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele idari izin verildi.
Kar yağışı bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Ulaşımda da bazı aksamalar yaşanıyor.
Bu sebeple, Malatya, Nevşehir, Afyonkarahisar ve Sivas'taki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personele idari izin verildi.
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