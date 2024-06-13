6 kadın gazeteci hakkında ceza talebi!

Gözaltına alınan gazetecilerle dayanışmak için Kadıköy'de eylem yapmak isterken gözaltına alınıp "2911 sayılı kanuna muhalefet"le suçlanan 6 gazetecinin davasında savcılık gazetecilerin cezalandırılmasını istedi. Duruşma 31 Ekim'e ertelendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2024 - 14:18
6 kadın gazeteci hakkında ceza talebi!
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Diyarbakır ve Ankara’daki gözaltına alınan gazetecilere destek vermek amacıyla Kadıköy’de basın açıklaması yapmak isterken gözaltına alınan 6 gazeteci hakkında "2911 sayılı kanuna muhalefet" suçlamasıyla açılan davanın duruşması İstanbul Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Evrensel Gazetesi Muhabiri Eylem Nazlıer’in de yargılandığı davada Pınar Gayıp, Yadigar Aygün, Serpil Ünal, Esra Soybir ve Zeynep Kuray yer alıyor.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, gazetecilerin "Tüm ikazlara rağmen gösteri ve toplantıyı sonlandırmadıkları" gerekçesiyle "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlamasından cezalandırılmalarını talep etti.

Ardından söz alan avukatlar, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Esas hakkındaki görüşe ilişkin savunmaların yapılması için süre veren mahkeme, duruşmayı 31 Ekim'e erteledi.


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