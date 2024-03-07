65 kişiyi 'sahte ilanlarla' milyonlarca lira dolandıran 12 şüpheli yakalandı

İnternet siteleri üzerinden arsa satışı yapanların ilanlarını kopyalayarak sahte ilanlarla kapora almak suretiyle 65 kişiyi, 3 milyon 200 bin lira dolandıran 12 şüpheli Sakarya merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 11:07
65 kişiyi 'sahte ilanlarla' milyonlarca lira dolandıran 12 şüpheli yakalandı
Abone Ol google-news

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğünce ‘Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık’ suçu çerçevesinde internet siteleri üzerinden arsa satışı yapmak isteyen vatandaşlara ait ilanları kopyalayıp, sahte ilanlarla iletişime geçtikleri vatandaşlardan kapora talep eden ve bu yolla farklı illerde ikamet eden 65 vatandaşı, 3 milyon 200 bin TL dolandırdıkları tespit edilen 12 şüpheli, Sakarya merkezli Samsun, Diyarbakır ve Ankara olmak üzere 4 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyon ile gözaltına alındı. 

Hususa ilişkin olarak polis ekiplerince yapılan aramalarda; suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda cep telefonu ve sim kart, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 28 adet fişek ele geçirildi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.


dolandırıcılık haberleri dolandırıcı haberleri

İlgili Haberler

Belediye eliyle dolandırıcılık

Belediye eliyle dolandırıcılık
Karabük'te dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama!

Karabük'te dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama!
Kendini yıllarca İtalyan şef olarak tanıttı! Türk tekstilcinin sıradışı dolandırıcılık hikayesi

Kendini yıllarca İtalyan şef olarak tanıttı! Türk tekstilcinin sıradışı dolandırıcılık hikayesi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mısır'a kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı

Mısır'a kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı
Settar Tanrıöğen’den bir kötü haber daha geldi

Settar Tanrıöğen’den bir kötü haber daha geldi
Tarikat yurdunda dehşet: İstismarın sesini elektrik süpürgesiyle bastırmış

Tarikat yurdunda dehşet: İstismarın sesini elektrik süpürgesiyle bastırmış
Arda Turan’dan ‘Galatasaray’ itirafı: ‘Orada yetiştim ama…’

Arda Turan’dan ‘Galatasaray’ itirafı: ‘Orada yetiştim ama…’
‘Risalei Nur Sözler’ cemaati seçimlerde Cumhur İttifakı’na oy vereceğini açıkladı

‘Risalei Nur Sözler’ cemaati seçimlerde Cumhur İttifakı’na oy vereceğini açıkladı
Rekabet Kurulu’ndan bahis sitesi Nesine’ye rekor ceza!

Rekabet Kurulu’ndan bahis sitesi Nesine’ye rekor ceza!
5 kişilik aile yok olmuştu... Pendik TEM Otoyolu'ndaki korkunç kazada flaş gelişme!

5 kişilik aile yok olmuştu... Pendik TEM Otoyolu'ndaki korkunç kazada flaş gelişme!
FIFA’dan transfer yasağı cezası: Süper Lig ekibi 3 dönem transfer yapamayacak

FIFA’dan transfer yasağı cezası: Süper Lig ekibi 3 dönem transfer yapamayacak