7. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 27.04.2023 - 16:10

Güncelleme: 27.04.2023 - 16:33

Elazığ'da öğleden sonra, Çaydaçıra Mahallesi'nde 7 yaşındaki Ahmet Arslan, oturdukları apartmanın 7. katında, balkonda oynarken dengesini kaybedip zemine düştü.

İhbarla adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Arslan'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.