7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu... Yakayı ele verdi!

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsın yakalandığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 11:20
7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu... Yakayı ele verdi!
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Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Yakalan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.


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