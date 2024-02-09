7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu... Yakayı ele verdi!

Yayınlanma: 09.02.2024 - 11:20

Güncelleme: 09.02.2024 - 11:20

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Yakalan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.