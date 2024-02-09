7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu... Yakayı ele verdi!
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsın yakalandığı aktarıldı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Yakalan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- YRP'nin 3 büyükşehirde adayları belli oldu
- Son Hatay anketi paylaşıldı
- B sınıfı ehliyetler için motosiklet kararı!
- Soyer’den CHP lideri Özel'e ret
- 'Siyasi olmadığı bilgisine ulaştık'
- Sağanak yağış geliyor!
- Rıdvan Dilmen başkan adayını açıkladı
- Halk TV'den 'İrfan Değirmenci' açıklaması
- Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu!
- 'Varsayalım bütün suç benim...'