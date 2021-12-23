ABD ile Türkiye arasında 'sahte pasaport' krizi

23 Aralık 2021 Perşembe, 09:42

İstanbul Emniyeti Çarşamba günü yaptığı açıklamada gözaltındaki kişinin Beyrut'taki ABD büyükelçiliğinde çalışan "D.J.K." isimli bir diplomat olduğunu bildirdi.

ABD dışişleri bakanlığından bir yetkili ise konuya ilişkin olarak detay vermediği açıklamasında, "ABD'nin bir vatandaşının Türkiye'de gözaltına alındığının farkındayız. Bu şahıs ABD'nin diplomatı değildir. Uygun konsolosluk hizmetlerini sağlamaktayız" diye belirtti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyeti, bahsi geçen ABD'li şahsın diplomatik pasaportunu Suriyeli kişiye vermeden önce İstanbul Havalimanında onunla kıyafetlerini değiştirdiğine dair video olduğunu açıklamıştı. Daha sonra Suriyeli kişinin pasaport kontrol noktasında şüpheli olduğu tespit edilmişti.

Emniyet dünkü açıklamasında bir zarf içinde 10 bin 000 dolar ve kendine ait diplomatik pasaport taşıdığını bildirmişti.