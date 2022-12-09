Adana'da 20 yaşındaki şahsın yol kenarında cesedi bulundu

Adana’da 20 yaşındaki bir kişi yol kenarında sert cisimlerle dövülerek öldürülmüş halde bulundu, jandarma ekipleri cinayeti işleyen şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

İHA
09 Aralık 2022 Cuma, 10:15
Adana'da 20 yaşındaki şahsın yol kenarında cesedi bulundu
Abone Ol google-news

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu Mahallesi'nde iddiaya göre, yurttaşlar yol kenarında hareketsiz halde yatan bir kişiyi görerek durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın darbedilerek öldürüldüğünü belirledi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Şahsın 20 yaşında Baran Tunç olduğu ve merkez Seyhan ilçesine bağlı Uçak Mahallesi'nde ikamet ettiği belirlendi. Gencin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. 

Ön otopsi de gencin sert cisimlerle kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurularak darp edildiği belirlendi. Otopsinin ardından gencin cenazesi ailesi tarafından alınarak toprağa verildi. 

Jandarma ekipleri şahsı öldüren şüpheli ve şüphelilerin tespiti için geniş çaplı çalışma başlattı. 



Adana darp ceset

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler