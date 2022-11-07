Adana'da 8 bin 176 internet sitesine erişim engeli
Adana'da internet üzerinden farklı suçlar işlendiği tespit edilen binlerce siteye erişim engeli kararı aldırıldı.
Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1 Eylül-25 Ekim'de internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, dolandırıcılık, yasa dışı bahis, fuhuş, müstehcenlik ve yanıltıcı bilgi yayma gibi suçlar işlendiği belirlenen 8 bin 176 internet sitesine, erişim engeli getirilmesi yönünde karar aldırıldı.
Öte yandan, sosyal medya hesapları üzerinden çeşitli suçlar işlediği belirlenen 111 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.
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