Adana’da aranan 2 şahıs yakalandı

Yayınlanma: 03.08.2024 - 10:28

Güncelleme: 03.08.2024 - 10:28

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada Kozan ilçesinde birçok suçtan 18 ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şahsı yakaladı.

Yakalanan şahıslar çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.