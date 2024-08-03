Adana’da aranan 2 şahıs yakalandı

Adana’nın Kozan ilçesinde 18 ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 10:28
Adana’da aranan 2 şahıs yakalandı
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Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada Kozan ilçesinde birçok suçtan 18 ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şahsı yakaladı.

Yakalanan şahıslar çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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