Adana'da dehşet: Dere yatağında 'eşek başı' ve 'kemikleri' bulundu

Adana’nın Yüreğir ilçesinde, dere yatağında, çuvallara doldurulmuş çok sayıda eşek başı ve kemikleri bulundu. Ağır kokunun yayıldığı bölgede ekiplerin incelemesi tamamlandıktan sonra temizlik çalışması yapılacağı öğrenildi.

DHA
19 Aralık 2022 Pazartesi, 09:44
Adana'da dehşet: Dere yatağında 'eşek başı' ve 'kemikleri' bulundu
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Yüreğir'e bağlı Havutlu Mahallesi'nde bulunan dere yatağına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çuvallara doldurulmuş eşek başı ve kemikleri atıldı. Mahalleli, bağırsakların da bulunduğu alandan ağır koku geldiğini belirtip, görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Olayı zabıta ekiplerine bildirenler, daha önce de dere içine at ve eşek kemikleri atıldığını söyledi.

Zabıta ekiplerinin kanalda incelemesi tamamlandıktan sonra temizlik çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi.


Adana eşek hayvan

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