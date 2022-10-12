Adana'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu
Adana'nın Kozan ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 19 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Köseli Mahallesi'nde yaşayan Hakan Demiryürek'ten 3 Ekim'den itibaren haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama başlatan jandarma ve AFAD ekipleri, çalışmalarını Karacaoğlan Mahallesi'ndeki bir zeytin bahçesinde sürdürdü.
YANINDA 'TABANCA' BULUNDU
Burada Demiryürek'in cansız bedenine ulaşan ekipler, gencin cesedinin yanında tabanca buldu.
Olay yerindeki incelemenin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Video Haberler
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
- Uludere'de, geleneksel yöntemlerle pekmez mesaisi
- Erdoğan hayat pahalılığını kabul etti
- Erken tanı hayatımı kurtardı
- Kilosu 100 bin TL olan safran çiçek açtı
- Kastamonu açıklarında 5 hortum
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Herkes e-Devlet'ine girsin'
- Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ayrıntısı!
- 'Hakkım haram olsun!'
- Ölümünde AKP parmağı!
- Zehir zemberek sözler...
- 'Buraya girdiğiniz andan itibaren…'
- Kılıçdaroğlu'ndan Manhattan baskını
- 'Siyaseti bırakma' koşulunu açıkladı
- Çelebi'yle ilgili paylaşımını sildi, tepki gecikmedi
- 'İlk kez açıklıyorum kamuoyu önünde...'