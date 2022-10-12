Adana'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 19 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

AA
12 Ekim 2022 Çarşamba, 12:13
Adana'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu
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Köseli Mahallesi'nde yaşayan Hakan Demiryürek'ten 3 Ekim'den itibaren haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama başlatan jandarma ve AFAD ekipleri, çalışmalarını Karacaoğlan Mahallesi'ndeki bir zeytin bahçesinde sürdürdü.

YANINDA 'TABANCA' BULUNDU

Burada Demiryürek'in cansız bedenine ulaşan ekipler, gencin cesedinin yanında tabanca buldu.

Olay yerindeki incelemenin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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